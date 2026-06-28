So schön wird Aurora Ramazzottis Hochzeit auf Sizilien

Auf diese Feier blickt ganz Italien: Michelle Hunzikers älteste Tochter Aurora Ramazzotti heiratet ihren Goffredo. Trotz gemietetem Schloss will das Paar ein schlichtes Fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurora Ramazzotti heiratet Goffredo Cerza am 1. Juli in Sizilien

Feier auf Schloss Xirumi Serravalle mit rund 250 Gästen geplant

Eros Ramazzotti könnte intimes Konzert für seine Tochter geben

Remo Bernet, GlücksPost

Auf Sizilien liegt Amore in der Luft: Aurora Ramazzotti (29) gibt ihrem Liebsten, Goffredo Cerza (30), das Ja-Wort. Gleich drei Tage lang wird das Brautpaar am ersten Juli-Wochenende auf Schloss Xirumi Serravalle in Lentini (I) in der Provinz Syrakus feiern. Die stolze Mutter, Moderatorin Michelle Hunziker (49), kündigt an: «Wenn wir eine Party schmeissen, dann richtig.»

Aurora Ramazzotti sieht das etwas anders. Sie sagte im Vorfeld: «Wir sind kein Paar, das gerne übertreibt.» Daher liege ihr Fokus auf einem stilvollen Fest mit familiärem Charakter. Das scheint insbesondere an ihrem künftigen Gatten zu liegen: Goffredo ist das Gegenteil des quirligen Ramazzotti-Hunziker-Clans: Er arbeitet als Wirtschaftsexperte, hält sich aus dem ganz grossen Rampenlicht lieber heraus und gilt als der Ruhepol in der Beziehung. Vor bald zehn Jahren lernte er Aurora bei einer Party in London kennen. «Wir haben als Freunde begonnen, und irgendwie hat sich dann mehr daraus entwickelt», erzählt er.

Michelle schwärmt vom künftigen Schwiegersohn

Nicht nur bei Aurora kommt der studierte Ingenieur gut an. Ihn verbindet mit seiner zukünftigen Schwiegermutter die Liebe für gutes Essen, Wein und Sport. «Ich träume von einem Mann wie Goffredo», meinte Michelle einst: «Aurora hatte Glück, und sie hat es verdient.» Michelle durfte sogar bei der Geburt des ersten Kindes des Paares, ihrem Enkel Cesare (3), dabei sein.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Für seine Hochzeit überlässt das Brautpaar nichts dem Zufall. «Wir haben zwei Regionen durchkämmt und zwanzig Locations besichtigt», sagt Aurora. Für ein Schloss haben sie sich aus einem simplen Grund entschieden: Es ermöglicht ihnen, im privaten Rahmen ihren grossen Tag zu verbringen, ohne dass sie und ihre rund 250 Gäste sich von ungebetenen Besuchern oder Paparazzi bedrängt fühlen müssen.

Gerüchteweise soll Auroras Papa Eros Ramazzotti (62) am Hochzeitswochenende ein intimes Konzert spielen. Spätestens wenn der Sänger seinen Hit «L’aurora», den er einst für seine Tochter schrieb, singt, wird auf dem Schloss kein Auge mehr trocken bleiben. Bleiben nur noch zwei Fragen: Wird Michelle ihren Partner, Zahnarzt Giulio Berruti (41), mitnehmen? Und: Wer wird den Braut-Vater ans Fest begleiten? Eros ist nämlich seit kurzem Single.