Vor 29 Jahren erblicke Aurora Ramazzotti das Licht der Welt. Ihre Reise ins Leben wäre aber beinahe ziemlich abenteuerlich ausgefallen – und hätte an eine Geschichte von zwei anderen jungen Eltern zur Weihnachtszeit erinnert.

Aurora wurde am 5. Dezember 1996 in Sorengo geboren

Zwei junge Eltern in Not, ein Baby im Bauch der Mutter, das jeden Moment zur Welt kommen könnte, mitten in einer stürmischen Nacht. Sie klopfen an eine Tür, um Hilfe zu suchen. Klingt diese Schilderung bekannt? Als Erstes kommt einem hier wohl die Geschichte von Maria und Josef in den Sinn, kurz vor der Geburt Jesu – bis auf den Teil mit der stürmischen Nacht vielleicht.

Es handelt sich hier allerdings um die Geschichte, wie Aurora Ramazzotti (29) das Licht der Welt erblickt hat – oder zumindest fast. Ihre Mutter Michelle Hunziker (48) erzählte im Interview mit dem italienischen Magazin «F» die Geschichte von Auroras Geburt am 5. Dezember 1996.

Ein Trip in die Berge endet im Schneesturm

«Es war der 3. Dezember, Aurora hätte schon seit einer Woche geboren sein sollen, aber es gab keine Anzeichen dafür, dass sie kommen würde», erinnert sich die Moderatorin. Ihr damaliger Ehemann Eros Ramazzotti (62) habe mit ihr auf Anweisung des Gynäkologen in die Berge fahren wollen. «Die Höhe hilft», habe der Frauenarzt damals gesagt.

Weit kamen sie allerdings nicht. Denn auf den Wetterbericht war kein Verlass, wie Hunziker verrät. «Es hat nicht geschneit, es ist auch kein Schnee vorhergesagt, doch dann bricht ein Schweizer Schneesturm los, der uns weder vorwärts noch rückwärts kommen lässt.» Das Auto und die Pneus seien nicht auf einen solchen Wetterumschwung vorbereitet gewesen – und auch Hunzikers Garderobe mit Strumpfhose und Mokassins war nicht für Schnee geeignet. Hilfe per Handy rufen? Eher schwierig. «Das Handy hat keinen Empfang, weil wir das Jahr 1996 haben und es noch wenige Sendemasten gibt», erzählt die Wahl-Italienerin.

«Schliesslich klopft Eros an ein Haus und bittet die Bewohner, den Abschleppwagen zu rufen. Als dieser zweieinhalb Stunden später eintrifft, ist das Auto fast vollständig verschüttet. Aber sie retten uns», so Michelle Hunziker im Gespräch. Am Ende musste sie Tochter Aurora dann nicht im Auto und Schneesturm zur Welt bringen. Zwei Tage später, am 5. Dezember 1996 entbindet Hunziker in der Clinica Sant'Anna in Sorengo vor den Toren von Lugano – dasselbe Spital, in dem Aurora Ramazzotti gut 26 Jahre später selbst Mutter des kleinen Cesare wird.