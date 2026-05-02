Dieses Wochenende feiert Aurora Ramazzotti mit einigen Freundinnen ihren Junggesellinnenabschied. Die Gruppe lässt in Marrakesch die Korken knallen. Die grosse Hochzeit steigt am 4. Juli.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurora Ramazzotti heiratet Goffredo Cerza im Sommer in Sizilien

Junggesellinnenabschied in Marrakesch mit Krone und Henna-Tattoos gefeiert

Das Brautpaar ist seit 9 Jahren zusammen, hat Sohn Cesare (3)

Fynn Müller People-Redaktor

Verliebt, verlobt – und bald verheiratet. Im Sommer wird Aurora Ramazzotti (29), die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti, ihrem langjährigen Partner Goffredo Cerza (30) in Sizilien das Ja-Wort geben.

Traditionell gibt es vor der Hochzeit einen Junggesellinnenabschied. Jener von Ramazzotti steigt dieses Wochenende in der marokkanischen Stadt Marrakesch, wie Bilder und Videos in ihrer Instagram-Story zeigen.

Tagsüber steht für die Freundinnen ein Trip in die Stadt auf dem Programm. Ramazzotti trägt beim Sightseeing – wie es sich gehört – eine Krone mit der Aufschrift «La Sposa» (die Braut auf Italienisch). Die Gruppe schlendert durch die Stadt, lässt sich Henna-Tattoos machen und geht anschliessend fein essen. «Lass die Party beginnen», schreibt die Influencerin zu einem der Fotos. Wie lange sie noch in Marrakesch sind, ist nicht bekannt.

Ihr Mami ist schon nervös

Die bevorstehende Hochzeit sorgt nicht nur bei Aurora Ramazzotti, sondern auch bei ihrer Mutter Michelle Hunziker für grosse Emotionen. In der Fernsehsendung «Verissimo» verriet die Moderatorin kürzlich: «Ich bin sehr aufgeregt, ich weiss nicht, wie ich das schaffen soll. Schon beim Reden darüber kommen mir die Tränen.»

Hunziker sprach offen über die Pläne für die Hochzeit ihrer ältesten Tochter, die in kleinem Kreis auf Sizilien stattfinden wird. «Aury hat vieles geheim gehalten, um uns zu überraschen, aber ich weiss, dass alle Geschwister eine Rolle bei der Hochzeit spielen werden. Es werden drei Tage voller Feierlichkeiten. Wenn wir eine Party machen, dann richtig!», scherzte sie.

Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza sind seit neun Jahren ein Paar. Ihre Liebe wurde 2023 mit der Geburt ihres Sohnes Cesare (3) gekrönt. Für Michelle Hunziker ist der Dreijährige ein wahrer Sonnenschein: «Cesare ist unglaublich. Er spricht schon ganze Sätze und wurde gerade trocken. Neulich kam er zu mir und sagte: ‹Nonna, ich habe Unterhosen an.› Das ist für mich eine unglaubliche Freude.»

Hunziker ist frisch verliebt

Während ihre Tochter mitten in den Hochzeitsvorbereitungen steckt, hat auch Michelle Hunziker privat ihr Glück gefunden. Sie ist seit kurzem mit dem Italiener Giulio Berruti (41) zusammen. Kürzlich sprach sie in einem Interview über ihre neue Liebe.