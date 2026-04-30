Michelle Hunziker spricht offen wie nie über ihre neue Liebe

Michelle Hunziker spricht mit einem italienischen Magazin ungewohnt offen über ihre neue Beziehung mit Giulio Berruti. Auch ihre Vergangenheit in einer Sekte und die besondere Beziehung zu Ex Eros Ramazzotti kommen zur Sprache.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker spricht im «Chi Magazine» über Liebe und Familie

Neue Liebe mit Giulio Berruti, Schutzmauern eingerissen, grosses Glück gefunden

Berruti: Zahnarzt, Model, Schauspieler, gründete Skincare-Firma «Doctor G» 2015

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (49) zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite. In einem exklusiven Interview mit dem italienischen «Chi Magazine» spricht sie über die Liebe, ihre Familie und auch die dunklen Kapitel in ihrem Leben. Anlass des Gesprächs ist die Musikshow «Tim Battiti Live Spring», die seit dem 29. April läuft.

«Die Musik war schon immer ein Teil meines Lebens», erklärt Hunziker und erinnert sich an ihre musikalische Familie: «Mein Vater spielte Klavier, mein Bruder hat am Konservatorium studiert, wir alle können singen.» Besondere Worte verliert sie auch über ihren Exmann Eros Ramazzotti (62): «Eros ist meine Lieblingsperson». Und weiter: «Er ist ein Teil meines Lebens und meiner Familie. Ich werde ihn immer lieben. Wir sind wie Geschwister und durch eine tiefe Zuneigung verbunden, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. So etwas wünsche ich jedem.»

«Versuche, dieses Glück zu schützen»

Besonders ihre aktuelle Beziehung ist Thema des Gesprächs mit «Chi». Den Blick auf die Liebe habe vor allem ihr Vater geprägt, erklärt die Bernerin: «Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, ein Künstler, aber er hatte auch Schwächen, und das hat meine Beziehungen geprägt. Ich habe immer das Potenzial für liebevolle Liebe in einem Mann gesehen, aber ich brauche jemanden, der in sich selbst gefestigt ist und mir das Gefühl gibt, beschützt zu sein.» Nun scheint sie diesen Halt gefunden zu haben – bei ihrem neuen Partner Giulio Berruti (41). «Mit ihm kann ich einfach sein. Ich habe alle meine Schutzmauern eingerissen, [...], die ich um mich herum aufgebaut hatte.» Ihre neue Liebe erfülle sie mit Glück: «Ich bin glücklich, aber ich versuche, dieses Glück zu schützen.»

Giulio Berruti ist in Italien eine bekannte Persönlichkeit: Er ist Zahnarzt mit Schwerpunkt Ästhetik, Model und Schauspieler. So war er in zahlreichen italienischen Filmen und Serien zu sehen. Darüber hinaus war er Kandidat bei der Reality-Show «Pechino Express». 2015 gründete er sein eigenes Skincare-Unternehmen «Doctor G». Auch privat sorgte er für Schlagzeilen: Berruti war einst mit der Politikerin Maria Elena Boschi (45) liiert, die von 2014 bis 2016 Ministerin für Verfassungsreformen war.

«Sekte riet mir, alles hinter mir zu lassen»

Im Gespräch blickt die Moderatorin auch auf eine düstere Phase in ihrem Leben zurück, als sie Mitglied einer Sekte war. Diese habe ihre Entscheidungen kontrolliert und sogar ihre berufliche Laufbahn beeinflusst. «Ich wurde dazu gedrängt, ‹Zelig› auf dem Höhepunkt meines Erfolgs zu verlassen, weil ich mich in einer persönlichen Krise befand. Die Sekte riet mir, alles hinter mir zu lassen, um Platz für Neues zu schaffen. Es war ein echter Verlust, aus ‹Zelig› auszusteigen. Ihr Plan war, dass man Dinge aufgibt, wenn sie am besten laufen – damit sie sich nicht erschöpfen.»