Die ersten fünf prominenten Gesichter für die kommende Ausgabe von «LOL: Last One Laughing» stehen fest. Michelle Hunziker feiert ihr Comeback in dem Prime-Video-Format.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker kehrt für Staffel 7 von «LOL» zurück, Start: 14. Mai

Ralf Schmitz gewann Staffel 6, Hunziker bisher ohne Sieg

Bisher bestätigte Teilnehmer: Elton, Carolin Kebekus, Max Giermann, Olaf Schubert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Michelle Hunziker (49) wagt ein weiteres Mal den Kampf gegen das Lachen: Die TV-Ikone kehrt für die siebte Staffel von «LOL: Last One Laughing» zurück, wie Amazons Prime Video heute bekannt gab. Die neue Staffel der erfolgreichen Comedy-Show startet am 14. Mai. Hunziker, die bereits 2022 in Staffel drei sowie im Weihnachtsspecial 2023 dabei war, gehört erneut zum prominenten Teilnehmerfeld.

Mit ihr treten weitere Comedy-Grössen an. Bestätigt wurden bislang Carolin Kebekus (45), Elton (54), Max Giermann (50) und Olaf Schubert (58). Die Moderation übernimmt wieder Michael «Bully» Herbig (57). «LOL: Last One Laughing» bleibt dabei seinem bewährten Konzept treu: «andere mit Stand-Up, Charakterkomik, Improvisation und vollem Körpereinsatz zum Lachen zu bringen und dabei selbst keine Miene zu verziehen», wie Prime Video in seiner Mitteilung erklärt.

Erste Teilnehmenden bereits bekannt

Insgesamt zehn Prominente kämpfen in Staffel sieben um den Sieg. Die restlichen Teilnehmer werden laut Prime Video später enthüllt. Die Show, die seit 2021 läuft, ist das erfolgreichste deutsche Originalformat auf Prime Video und hat bereits den Deutschen Comedypreis sowie den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Sogar eine Emmy-Nominierung konnte sie einheimsen.

Rückblick: In der sechsten Staffel 2025 holte sich Ralf Schmitz den Titel. Er setzte sich gegen Konkurrenten wie Hazel Brugger, Giovanni Zarrella und Helene Bockhorst durch. Michelle Hunziker blieb bisher ein Sieg verwehrt. In Staffel drei 2022 landete sie auf Platz neun, im Weihnachtsspecial 2023 wurde sie gemeinsam mit Rick Kavanian (55) Vierte. Anke Engelke (60) triumphierte damals an der Seite von Bastian Pastewka (53).

Mit ihrer Rückkehr zu «LOL» bekommt Hunziker nun eine weitere Chance, ihre persönliche Erfolgsbilanz aufzupolieren. Ob ihr das gelingt, bleibt abzuwarten.



