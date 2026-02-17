DE
Michelle Hunziker erlebt Delfin-Moment mit ihren Töchtern
Video aus den Malediven:Michelle Hunziker erlebt Delfin-Moment mit Töchtern

Bis 5000 Franken pro Nacht
Michelle Hunziker gönnt sich Ferien auf den Malediven

Die Schweizer Moderatorin entspannt aktuell auf den Maledvien. Gemeinsam mit ihrer Familie nächtigt sie in einer Wasser-Villa für mehrere Tausend Franken pro Nacht.
Michelle Hunziker macht aktuell Ferien auf den Malediven.
Darum gehts

  • Michelle Hunziker macht Ferien mit Töchtern auf den Malediven
  • Sie wohnt in einer Wasser-Villa mit privatem Meerzugang
  • Preise im Resort bis zu 7000 Franken pro Nacht
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Michelle Hunziker (49) flüchtet vor dem Schweizer Sauwetter und fliegt mit ihren Töchtern Sole (12) und Celeste (10) in die Wärme. Wie fast jedes Jahr zieht es die Schweizer Moderatorin im kalten Februar auf die Malediven. Gemeinsam mit ihren Töchtern und einer Gruppe von Freunden geniesst sie eine Auszeit im wunderschönen Ari-Atoll.

Der Traumort ist nur 20 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen in Malé entfernt und bietet eine atemberaubende Kulisse aus weissem Sand und türkisfarbenem Wasser. Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, nächtigt Hunziker dort im Luxusresort Diamonds Thudufushi.

Die Unterkünfte in diesem Resort reichen von Strandbungalows bis hin zu exklusiven Wasser-Villen. Genau so eine soll sich Hunziker gegönnt haben. Die Luxusunterkunft bietet direkten Zugang zum Meer, eine grosse private Terrasse, mehrere Schlafzimmer und sogar eine kleine Bar. In der Jacuzzi-Version gibts obendrauf einen privaten Whirlpool.

Preise bis zu 5000 Franken pro Nacht

Die Preise im Diamonds Thudufushi sind happig: Eine Nacht in einem Strandbungalow startet bei etwa 1450 Franken, eine Wasser-Villa mit einem Schlafzimmer kostet rund 2500 Franken. Das Highlight des Resorts: die Wasser-Villa mit zwei Schlafzimmern und privatem Pool für mindestens vier Personen – zum stolzen Preis von 5000 Franken pro Nacht (je nach Saison). Ob Hunziker jene Villa für sich und ihre Familie reserviert hat, ist nicht bekannt.

Auf Instagram gerät Michelle Hunziker ins Schwärmen. «Diese Insel hat etwas Besonderes an sich. Es ist wirklich magisch hier», schreibt sie. Besonders magisch war eine Bootstour, bei der eine Gruppe Delfine unter ihrem Schiff hergeschwommen ist. «Immer ein Geschenk», kommentiert sie das einzigartige Erlebnis.

Nicht mit dabei ist dieses Jahr Hunzikers Tochter Aurora Ramazzotti (29). Das Mutter-Tochter-Duo war bereits Anfang Januar zusammen in den Strandferien.

