DE
FR
Abonnieren

Italienische Medien munkeln
Hat Michelle Hunziker einen neue Partner?

Augenzeugen behaupten, Michelle Hunziker mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen zu haben. Bestätigt ist bisher nichts. Auch das angebliche Liebes-Aus ihrer letzten Beziehung wurde nie offiziell verkündet.
Publiziert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/5
Ist Michelle Hunziker frisch verliebt?
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Michelle Hunziker angeblich mit Giulio Berruti in Therme gesichtet
  • Italienisches Magazin «Oggi» berichtet über mögliche neue Romanze
  • Giulio Berruti ist Schauspieler und ausgebildeter Zahnarzt aus Rom
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People

Erneut ranken sich unzählige Gerüchte um Michelle Hunzikers (49) Liebesleben. Die Moderatorin war vergangenen Sommer noch mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (57) liiert, die beiden schlenderten händchenhaltend durch Mailand.

Ein Liebes-Aus wurde bis heute nicht bestätigt. Dennoch behauptet das italienische Magazin «Oggi» nun, dass Belle Michelle bereits wieder einen neuen Mann an ihrer Seite habe. Die Quelle? Ein angeblicher Augenzeuge, der Hunziker und das Model Giulio Berruti (41) in einer Therme beobachtet haben will, wie sie sich innig miteinander unterhielten und auf Tuchfühlung gingen.

Mehr zu Michelle Hunziker
Michelle Hunziker flüchtet in die Wärme
Mit Video
Bikinifotos mit Tochter Aurora
Michelle Hunziker flüchtet in die Wärme
Michelle Hunziker und Hazel Brugger feiern Reunion
Bambi Verleihung 2025
Brugger und Hunziker wieder vereint
Michelle Hunziker teilt herzige Kinderfotos
Tochter Aurora wird 29
Michelle Hunziker teilt herzige Kinderfotos
So lief Michelle Hunzikers Samstagabend-Comeback
Pannen bei Feuertaufe
So chaotisch war Michelle Hunzikers Primetime-Comeback
Auch Michelle Hunziker unterstützt Funiciello-Petition
Mit Video
«Ich habe unterschrieben!»
Michelle Hunziker empört über Nationalrat
Michelle Hunziker gönnt sich Ferien auf den Malediven
Mit Video
Bis 5000 Franken pro Nacht
Michelle Hunziker flieht ins Paradies

Bisher alles nur Gerüchte

Bilder gibt es keine von der angeblichen Romanze im Wasser. Auch vonseiten Hunzikers oder Berrutis schweigt man. «Oggi» behauptet, das Paar habe sich vor einigen Wochen in Rom kennengelernt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hunziker schützt ihr Liebesleben

Michelle Hunziker legt grossen Wert auf ihre Privatsphäre, vor allem, wenn es um ihr Liebesleben geht. In einem RTL-Interview gab die Moderatorin vergangenes Jahr zu, dass es für sie nicht einfach sei, Männer kennenzulernen und zu daten. Dafür greift sie sogar zu ungewöhnlichen Massnahmen: «Die ersten drei Monate nach dem Kennenlernen gibt es keine Schlagzeile. Wir treffen uns in Garagen, es gibt auch gute Airbnbs.»

Berruti würde in Hunzikers Beuteschema passen. Der aus Rom stammende Schauspieler ist nicht nur vertraut mit der Glamour-Welt von Michelle Hunziker, sondern ursprünglich ausgebildeter Zahnarzt. Es wäre nicht der erste Dottore, der das Herz der dreifachen Mutter erobert hätte. Sie hatte bereits eine Liebelei mit dem italienischen Chirurgen Giovanni Angiolini und dem Osteopathen Alessandro Carollo. Michelle Hunziker war zweimal verheiratet. Aus der Ehe mit Eros Ramazzotti (62) ging Tochter Aurora (29) hervor, die inzwischen selbst Mutter eines kleinen Sohnes ist. Aus der zweiten Ehe mit Tomaso Trussardi (42) stammen die Töchter Sole (12) und Celeste (10).

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen