Der Nationalrat lehnt zusätzliche Mittel für den Kampf gegen Gewalt an Frauen ab. SP-Nationalrätin Tamara Funiciello zeigt sich enttäuscht und kritisiert die Prioritätensetzung. Hunderte demonstrieren auf dem Bundesplatz gegen den Entscheid.

Darum gehts Nationalrat lehnt zusätzliches Geld für Kampf gegen Frauengewalt ab

SP-Nationalrätin kritisiert Priorisierung von Schafen vor Frauen

Der Krach um das Bundesbudget sorgt für Aufruhr. Der Nationalrat will kein zusätzliches Geld für den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ausgeben. Eine Million Franken mehr wäre geplant gewesen, doch die grosse Kammer sagt Nein.

Sehr zum Ärger von SP-Nationalrätin Tamara Funiciello (35). «Ich bin unendlich enttäuscht von diesem Parlament. Wir sprechen über ein Budget von über 90 Milliarden Franken – es wäre genügend Geld vorhanden, um Massnahmen gegen Gewalt an Frauen zu finanzieren», sagt sie gegenüber «Blue News». Sie ärgert sich, dass für den Schutz von Schafherden 3,6 Millionen und 10 Millionen für die Weinförderung Zustimmung fanden. «In welcher Welt werden Schafe vor Frauen priorisiert?»

Mehrere Hundert Menschen demonstrierten am Dienstagabend auf dem Bundesplatz gegen den Entscheid. Die SP hat nun einen Appell lanciert, der fordert, dass die Ständeräte den Entscheid kippen.

«Hauptwerkzeug von Parlamentariern lahmgelegt»

Gleichzeitig werden bürgerliche Ständeräte mit wortgleichen E-Mails eingedeckt. Innert wenigen Stunden seien bei ihm 1000 Mails eingegangen, sagt FDP-Ständerat Andrea Caroni (45). Er ärgert sich. «So wird das Hauptwerkzeug von Parlamentariern lahmgelegt, im Resultat von russischen Hackern kaum zu unterscheiden.» Er spricht von einem «Angriff auf die Funktionsweise unseres Parlaments».

«Wir können ja auch nicht alle Mails einfach löschen, sondern müssen bei allen zumindest den Betreff und Absender lesen. Sonst löschen wir ja auch die Mails, die wir brauchen.»

Zwar sei es legitim, dass sich die Bevölkerung bei den Ständeraten meldet. Aber: «Aber da es immer wörtlich dieselbe Botschaft ist, kann man die auch in ein Dokument packen und mit allen Unterschriften versehen», so Caroni. «Man stelle sich vor, jeder würde das Parlament für seine Anliegen so überfluten.»



