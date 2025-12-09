Bleibt UKW oder nicht? Nach langem Hin und Her hat der Ständerat entschieden.

Anna Clara Kohler Redaktorin Politik

UKW kommt zurück?

Endlich ist der Entscheid da. Tausende waren hässig und mussten ihre Autoradios ersetzen. Denn: Seit dem 31. Dezember 2024 sendet die SRG ihr Radioprogramm nicht mehr via UKW. Aktuell kann das Programm nur über DAB+, dem Digitalradio gehört werden.

Nachdem UKW per Anfang Jahr abgeschaltet wurde, verlor die SRG viele Hörerinnen und Hörer. Bis im Sommer waren es rund 14 Prozent.

Zuvor hatte schon der Nationalrat den Vorstoss angenommen, der eine Verlängerung der UKW-Konzessionen für private Sender vorsah. Der Ständerat hat den Antrag mit 21 zu 18 Stimmen bei fünf Enthaltungen angenommen.

Ursprünglich hatte es einen Kompromiss zwischen der SRG und den Privatradios gegeben, UKW sukzessive abzuschalten. Die SRG ging Ende 2024 voran, die Privaten sollten bis Ende 2026 folgen. Doch dann kam unter den privaten Radiobetreibern Widerstand auf – aus Angst, Hörerinnen und Hörer zu verlieren.