Das erste Bond-Girl wird 90. Ursula Andress hat als Muscheltaucherin im weissen Bikini die Filmwelt geprägt. Die Bernerin aus Ostermundigen verbindet eine besondere Freundschaft mit Michelle Hunziker, die aus derselben Gemeinde stammt und sie speziell ehrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ursula Andress aus Ostermundigen wird am 19. März 90 Jahre alt

Sie wurde 1962 als erstes Bond-Girl im weissen Bikini zur Filmikone

Michelle Hunziker würdigt sie: «Bärner Meitschi» mit aussergewöhnlicher Ironie War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Was machen Sie hier?» – diese vier Worte machten Filmgeschichte. Gesagt hat sie Muscheltaucherin Honey Ryder, als sie im weissen Bikini aus dem Meer auftauchte. Ikonisch, kultig, unvergessen. Die Frage richtete sie 1962 an James Bond im Kinofilm «Dr. No». Gespielt wurde der Agent 007, der im Auftrag Ihrer Majestät die Welt rettet, von Sean Connery (1930–2020). Als seine geheimnisvolle Liebhaberin ging Ursula Andress als erstes Bond-Girl für immer in die cineastischen Annalen ein.

Am Donnerstag, 19. März, feiert die gebürtige Bernerin ihren 90. Geburtstag. Aufgewachsen ist Andress in Ostermundigen bei Bern. Einen grossen Teil ihrer Kindheit verbrachte sie in der Gärtnerei ihres Grossvaters – weit weg von Blitzlicht, Glamour und Hollywood. Doch schon früh träumte sie von der grossen, weiten Welt. Mit gerade einmal 16 Jahren zog sie nach Paris und begann dort ihren Weg als Schauspielerin. Der Durchbruch folgte zehn Jahre später mit «Dr. No» – und machte sie über Nacht zum internationalen Star.

Kennengelernt haben sie sich in Bern

Aus derselben Gemeinde stammt eine weitere Schweizerin, die auszog, um Karriere zu machen: Moderatorin Michelle Hunziker (49). Auch sie wuchs zeitweise in Ostermundigen auf, bevor sie später in Italien zu einer der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten wurde. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen 2006 am 70. Geburtstag von Ursula Andress. Auch an der Benefizveranstaltung «Gala de Berne» vom 3. November 2012 haben sie zusammen gefeiert und sich bestens unterhalten. Dort feierten sie das 50-Jahr-Jubiläum des Bond-Klassikers.

Schon damals schwärmte Hunziker im Gespräch mit Blick von der Schauspielerin: «Ursula ist eine tolle Frau. Was sie als Schweizerin erreicht hat, ist einzigartig.» Auch sonst fand die Moderatorin nur lobende Worte für «Ursi National» – für ihren Humor, ihre Herzlichkeit und ihre beeindruckende Lebensgeschichte. Die beiden Frauen sind immer in Kontakt geblieben. Aus der ersten Begegnung ist eine herzliche Verbindung entstanden – nicht zuletzt wegen ihrer gemeinsamen Wurzeln.

«Mehr als eine Ikone des Kinos»

Zu Ehren des runden Geburtstags sagt Michelle Hunziker heute: «Ursula Andress ist nicht nur eine Ikone des Kinos und einer pionierhaften Weiblichkeit, sie ist auch eine Frau von grosser Empathie, grosser Intelligenz und vor allem von einer seltenen, aussergewöhnlichen Ironie. Ich hatte grosse Freude daran, Zeit mit ihr zu verbringen – als Frauen und als zwei Mädchen, die in Ostermundigen aufgewachsen sind.»

Zwischen ihnen gibt es eine besondere Verbindung – die gemeinsame Herkunft, was Michelle Hunziker schön zusammenfasst. «Wir fühlen uns verbunden durch das, was wir sind: Bärner Meitschi. Alles Gute, wundervolle Ursi.»