Am Montagabend soll Michelle Hunziker Giulio Berruti vom Flughafen in Mailand abgeholt haben. Zur Begrüssung gab es eine liebevolle Umarmung – und einen langen Kuss, wie ein neues Foto zeigen soll. Seit Wochen ranken sich Gerüchte um sie und den Zahnarzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker (49) begrüsst Giulio Berruti herzlich am Flughafen Mailand

Beide tauschten Berichten zufolge einen langen Kuss nach der Landung

Erste gemeinsame Fotos erschienen kürzlich im Magazin «Oggi» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am Montagabend wurde Michelle Hunziker (49) in Mailand (Italien) gesichtet. Dort soll sie Giulio Berruti (41) vom Flughafen abgeholt haben. Seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass der Schauspieler und Zahnarzt der Neue an ihrer Seite sein soll. In schwarzer Jacke und Hose machte sich Hunziker also auf den Weg – und empfing Berruti, Berichten zufolge, nach der Landung mit einer langen Umarmung. Ausserdem gab es einen Kuss, wie ein neues Bild zeigen soll.

Erst vor einigen Wochen veröffentlichte das italienische Magazin «Oggi» die ersten gemeinsamen Fotos des möglichen Liebespaares. Die Aufnahmen zeigen Hunziker und Berruti Arm in Arm bei einem Spaziergang durch die Strassen von Mailand. Auf einem anderen Foto steigen sie gemeinsam in ein Auto ein. Ein drittes zeigt sie beim Betreten eines Gebäudes.

Den vergangenen Sommer über wurde Michelle Hunziker noch mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (58) gesehen. Ein Liebes-Aus der beiden wurde nie offiziell gemacht. Auch Hunziker und Berruti haben die mögliche neue Beziehung bislang nicht bestätigt.