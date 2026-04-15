Darum gehts
- Michelle Hunziker (49) begrüsst Giulio Berruti herzlich am Flughafen Mailand
- Beide tauschten Berichten zufolge einen langen Kuss nach der Landung
- Erste gemeinsame Fotos erschienen kürzlich im Magazin «Oggi»
Am Montagabend wurde Michelle Hunziker (49) in Mailand (Italien) gesichtet. Dort soll sie Giulio Berruti (41) vom Flughafen abgeholt haben. Seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass der Schauspieler und Zahnarzt der Neue an ihrer Seite sein soll. In schwarzer Jacke und Hose machte sich Hunziker also auf den Weg – und empfing Berruti, Berichten zufolge, nach der Landung mit einer langen Umarmung. Ausserdem gab es einen Kuss, wie ein neues Bild zeigen soll.
Erst vor einigen Wochen veröffentlichte das italienische Magazin «Oggi» die ersten gemeinsamen Fotos des möglichen Liebespaares. Die Aufnahmen zeigen Hunziker und Berruti Arm in Arm bei einem Spaziergang durch die Strassen von Mailand. Auf einem anderen Foto steigen sie gemeinsam in ein Auto ein. Ein drittes zeigt sie beim Betreten eines Gebäudes.
Den vergangenen Sommer über wurde Michelle Hunziker noch mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (58) gesehen. Ein Liebes-Aus der beiden wurde nie offiziell gemacht. Auch Hunziker und Berruti haben die mögliche neue Beziehung bislang nicht bestätigt.