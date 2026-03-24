Liebt Michelle Hunziker diesen Zahnarzt?

Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche: Ist Michelle Hunziker neu verliebt? Jetzt wurden die Moderatorin und ihr vermeintlich neuer Partner Giulio Berruti erstmals gemeinsam fotografiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker und Giulio Berruti in Mailand fotografiert

Berruti ist Zahnarzt, Model und Schauspieler aus Italien

Hunziker war zuletzt mit Nino Tronchetti Provera liiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ist das der entscheidende Beweis? Vor zwei Wochen berichteten italienisch Medien, dass Michelle Hunziker (49) mit einem neuen Mann an ihrerr Seite gesichtet worden sei. Ein Augenzeuge will Hunziker und den Italiener Giulio Berruti (41) in einer Therme beobachtet haben, wie sie sich innig miteinander unterhielten und auf Tuchfühlung gingen.

Jetzt gibts Bilder! Das italienische Magazin «Oggi» hat die ersten gemeinsamen Fotos des möglichen Liebespaares veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen Hunziker und Berruti Arm in Arm bei einem Spaziergang durch die Strassen von Mailand. Auf einem anderen Foto steigen sie gemeinsam in ein Auto ein. Ein drittes zeigt sie beim Betreten eines Gebäudes.

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Laut «Oggi» wirkten die beiden sehr vertraut. Ihre Gesten und strahlenden Gesichter würden keine keinen Zweifel zulassen, dass sie mehr als nur gute Freunde sind. Der Fotograf sagt in der Zeitschrift: «Sie verliessen das Zuhause der Moderatorin gegen Mittag. Berruti fuhr Hunzikers BMW, begleitete sie zum Blumenladen, wartete geduldig, bis sie die richtigen Pflanzen ausgesucht hat. Dann trug er die Blumen wie ein wahrer Gentleman.»

Wer ist der Neue an ihrer Seite?

Giulio Berruti ist in Italien eine bekannte Persönlichkeit: Er ist Zahnarzt mit Schwerpunkt Ästhetik, Model und Schauspieler. So war er in zahlreichen italienischen Filmen und Serien zu sehen. Darüber hinaus war er Kandidat bei der Reality-Show «Pechino Express». 2015 gründete er sein eigenes Skincare-Unternehmen «Doctor G».

Auch privat sorgte er für Schlagzeilen: Berruti war einst mit der Politikerin Maria Elena Boschi (45) liiert, die von 2014 bis 2016 Ministerin für Verfassungsreformen war.

Hunziker hält sich bedeckt

Hunziker ihrerseits war vergangenen Sommer noch mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (57) liiert. Die beiden schlenderten händchenhaltend durch Mailand. Ein Liebes-Aus wurde bis heute nicht bestätigt. Hunziker legt grossen Wert auf ihre Privatsphäre, vor allem wenn es um ihr Liebesleben geht.

Klar ist: Berruti würde in Hunzikers Beuteschema passen. Der aus Rom stammende Zahnarzt wäre nicht der erste Dottore, der das Herz der dreifachen Mutter erobert hätte. Sie hatte bereits eine Liebelei mit dem italienischen Chirurgen Giovanni Angiolini und dem Osteopathen Alessandro Carollo.

Michelle Hunziker war zweimal verheiratet. Aus der Ehe mit Eros Ramazzotti (62) ging Tochter Aurora (29) hervor, die inzwischen selbst Mutter eines kleinen Sohnes ist. Aus der zweiten Ehe mit Tomaso Trussardi (42) stammen die Töchter Sole (12) und Celeste (10).