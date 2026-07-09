Hochzeitstanz sorgt für Zoff bei Ramazzotti und Cerza

Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza schwebten bei ihrer Hochzeit zu einem spektakulären Mix aus Tango und Walzer über den Tanzboden. Damit ihnen das gelang, mussten sie jedoch monatelang Tanzstunden nehmen – und stritten sich regelmässig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza zeigen spektakulären Hochzeitstanz mit Tango

Tanzlehrer half dem Paar trotz Streit während dreimonatiger Vorbereitung

Paar tanzte zu Rihannas Song und investierte drei Monate ins Training

Saskia Schär Redaktorin People

Knapp eine Woche ist es her, dass Aurora Ramazzotti gemeinsam mit ihrem Goffredo Cerza (30) in ihren dreitägigen Hochzeitsmarathon startete. Noch immer schwelgt das Paar in Erinnerung an das unvergessliche Wochenende, und Cerza postet nun ein Video ihres Hochzeitstanzes.

«Alle hatten einen klassischen ersten Tanz erwartet. Nicht wir», schreibt Cerza zum Video. Und tatsächlich, wer sich auf einen einfachen Hochzeitswalzer gefreut hatte, wird überrascht. So ist der typische Carré-Schritt zwar ebenfalls Teil des Tanzes, wird jedoch später durch einen Tango ergänzt. Dabei schreckt das Paar auch nicht vor Hebefiguren zurück.

Zu Rihannas «Love on the Brain» und «El Tango de Roxanne» aus der Verfilmung des Musicals «Moulin Rouge!» (2001) schwebt das Paar über den Pflastersteinboden. Für ihre Performance hat sich Aurora Ramazzotti in ein kurzes Hochzeitskleid geschmissen. Den bisher veröffentlichten Fotos nach zu urteilen, war dies ihr fünftes.

2:11 Aurora Ramazzotti erzählt: «Es war Goffredo, der die Idee mit dem Tango hatte»

«Wir haben uns in jeder Lektion furchtbar gestritten»

Die Idee des Tangos stammte von Goffredo Cerza, wie die Tochter von Michelle Hunziker (49) auf Instagram erklärt. «Natürlich habe ich zu ihm gesagt: ‹Schatz, der Tango ist ein sehr, sehr schwieriger Tanz. Ich weiss nicht, ob es für uns, die wir wirklich wie Klötze sind, eine gute Idee ist, uns direkt auf einen Tango einzulassen.› Aber er liebt Herausforderungen, und folglich haben wir losgelegt.»

Für ihren Tango und den Hochzeitstanz im Allgemeinen hat sich das Paar professionelle Hilfe in Form des Tanzlehrers Giuseppe Sanfilippo geholt, der in der dreimonatigen Vorbereitungszeit auch noch eine weitere – unfreiwillige – Aufgabe übernahm: «Wir haben uns in jeder Lektion furchtbar gestritten oder unseren Lehrer als Paartherapeuten benutzt, um Dampf über die Hochzeit abzulassen», so Aurora Ramazzotti.

Gerüchte um Aurora Ramazzotti und möglichen TV-Auftritt

In mehreren Videos gibt Eros Ramazzottis (62) Tochter Einblicke in die Tanzlektionen, in denen Trainer Sanfilippo an Cerza zu verzweifeln scheint. Einmal fragt er die 29-Jährige gar, ob sie nicht den Partner wechseln könne – «nur für diesen Moment».

Die vielen Lektionen und Giuseppe Sanfilippos Geduld haben sich schlussendlich aber gelohnt, und das Ehepaar hat einen Tanz hingelegt, über den sie sich sehr glücklich zeigen. So meint Goffredo Cerza: «Während des gesamten Tangos habe ich meinen Blick nie von ihr abgewendet. Einerseits, um den Faden nicht zu verlieren … und andererseits, weil in diesem Moment der Rest der Welt wirklich verschwunden war.»

Und apropos Tanzen: In Italien geht das Gerücht herum, dass Aurora Ramazzotti im Oktober bei der dortigen Version von «Let's Dance» – «Ballando con le stelle» – teilnehmen soll. Ihrem gut inszenierten Hochzeitstanz und den vielen dafür investierten Stunden nach könnte man sich gut vorstellen, dass die Mutter eines kleinen Sohnes dieser Herausforderung gegenüber nicht abgeneigt wäre.