Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti gehen auf Kuschelkurs

Aurora Ramazzotti feierte am Samstag ihre grosse Hochzeit. Dabei wurden ihre Eltern von Emotionen überwältigt. Nicht nur kullerten bei Mama Michelle einige Tränchen, sie und Ex-Mann Eros kuschelten auch ordentlich. Was Michelles neuer Freund wohl dazu sagt?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurora Ramazotti (29) heiratete Goffredo Cerza (30) bei grosser Feier

Brautkleid von Giorgio Armani, inspiriert von Mutter Michelle Hunziker

Dreistöckige Hochzeitstorte mit Kirschen und Feuerwerk im Hintergrund

Saskia Schär Redaktorin People

Am heutigen Montag dürfte die Familie Ramazzotti-Hunziker mit einem etwas schwereren Kopf, dafür mit erfülltem Herzen erwachen. Grund dafür ist der dreitägige Hochzeitsmarathon von Aurora Ramazzotti (29), die ihrem Goffredo Cerza (30) am Freitag erst standesamtlich das Jawort gab, bevor am Wochenende die grosse Feier folgte.

Einblick in die Festlichkeiten geben nicht nur die Frischvermählten selber, sondern auch Auroras Mutter Michelle Hunziker (49). Bei den auf Instagram geposteten Bildern fällt dabei auf, dass es eine ganz schön emotionale Sache war. So ist Mama Hunziker weinend zu sehen und auch Papa Ramazzotti kämpft den Bildern nach sehr mit den Tränen.

Das einstige Ehepaar – sie waren von 1998 bis 2009 verheiratet – versteht sich den Bildern nach prächtig. Einer der zahlreichen Schnappschüsse zeigt die beiden gar auf Kuschelkurs, Hunziker umarmt ihren Ex dabei von hinten, beide lachen herzlich und geben sich vergnügt. Das Bild wird unter dem Beitrag reichlich kommentiert. Von «Können du und Eros wieder heiraten?» über «Die umwerfende Michelle und Eros – nach wie vor ein Traumpaar», bis hin zu «Wunderschöne Fotos, aber das von dir und Eros … einfach traumhaft! Ihr habt unsere Generation zum Träumen gebracht» ist zu lesen. Was Hunzikers neuer Partner Giulio Berruti (41) wohl dazu sagt?

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Italienischer Designer sorgt für Glamour

Wie aus Hunzikers Post weiter zu erfahren ist, trug die Braut ein Kleid aus dem Hause Giorgio Armani. Dieses war von jenem ihrer Mutter inspiriert, welches sie zu ihrer Hochzeit mit Eros Ramazzotti trug. Das eng anliegende Kleid versprühte mit dem glitzerbesetzten Carmenausschnitt und einer bestickten, kurzen Schleppe viel Glamour und Eleganz, eignete sich dank eines mittigen Beinschlitzes zudem auch als perfektes Partykleid.

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Ganz der Tradition entsprechend, liess sich Aurora Ramazzotti von Vater Eros zu ihrem Goffredo geleiten. In der Hand hielt sie dabei ein bordeauxfarbenes Bouquet, bestehend aus Calla-Lilien, Flamingoblumen, hängendem Fuchsschwanz und Orchideen. Dem aktuellen Trend entsprechend war der Strauss nicht klassisch rund gebunden, sondern im Wasserfall-Stil gestaltet, wodurch die Blumen elegant nach unten fielen.

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Bei der Hochzeitstorte entschied sich das Paar für eine weisse, dreistöckige. Für den Farbtupfer sorgten derweil die Kirschen – und das prächtige Feuerwerk im Hintergrund.