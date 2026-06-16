Michelle Hunziker zeigt der Welt ihre neue Liebe

Michelle Hunziker schwebt wieder auf Wolke sieben. Nachdem sie und ihr neuer Partner Giulio Berruti bereits von zahlreichen Paparazzi abgelichtet wurden, zeigt die Moderatorin ihr Liebesglück jetzt erstmals auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker (49) zeigt erstes Pärchenfoto mit Giulio Berruti (41)

Beziehung offiziell nach Wochen voller Gerüchte und Paparazzi-Beobachtungen

Über zwei Millionen Instagram-Follower sehen das romantische Liebesbild

Fynn Müller People-Redaktor

Fertig mit den Versteckspielen. Michelle Hunziker (49) teilt am Dienstagnachmittag erstmals ein gemeinsames Pärchenfoto mit ihrem neuen Freund Giulio Berruti (41). Die Moderatorin und der italienische Zahnarzt mit Schwerpunkt Ästhetik küssen sich innig im Sonnenuntergang. Dazu packt Hunziker den Song «Secred Garden» von Bruce Springsteen (76).

Seit Wochen hatten Paparazzi die beiden immer wieder gemeinsam erwischt. Ob bei Spaziergängen am Comer See, romantischen Bootsausflügen oder vertrauten Restaurantbesuchen. Jetzt macht Hunziker ihr neues Liebesglück selbst offiziell und zeigt ihren über zwei Millionen Instagram-Followern, wer ihr Herz erobert hat.

Dass es zwischen der Schweizer Moderatorin und dem Italiener ernst geworden ist, deutete sich bereits in den vergangenen Wochen an. Ende April sprach Hunziker in einem Interview mit dem italienischen Magazin «Chi» so offen wie selten über ihre Gefühle. «Mit ihm kann ich einfach sein», erklärte sie damals. Sie habe alle Schutzmauern eingerissen, die sie über die Jahre um sich herum aufgebaut habe.

«Ich weiss jetzt, was ich will»

Besonders bemerkenswert: Nach ihren gescheiterten Ehen mit Sänger Eros Ramazzotti (62) und Unternehmer Tomaso Trussardi (43) scheint die 49-Jährige genau zu wissen, wonach sie sucht. «Ich weiss jetzt, was ich will und was ich nicht will», sagte sie. Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig es ihr sei, ihr neues Glück zu schützen und nicht zu sehr der Öffentlichkeit auszusetzen.

Berruti ist in Italien kein Unbekannter. Neben seiner Arbeit als Zahnarzt machte er sich auch als Model und Schauspieler einen Namen. Zudem gründete er 2015 seine eigene Skincare-Firma. In Italien war er bereits in mehreren Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.