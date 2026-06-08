Michelle Hunziker öffnet ihr privates Fotoalbum und teilt mit ihren Fans einen Schnappschuss aus einer Zeit, als die Schweizerin noch ein Teenager war. Seither ist viel Zeit vergangen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker teilt altes Foto: 32 Jahre alte Aufnahme

Tochter Aurora heiratet am 4. Juli in Sizilien

Privatkonzert von Eros Ramazzotti geplant, Hochzeit im Castello Xirumi

Silja Anders Redaktorin People

Michelle Hunziker (49) ist inzwischen stolze Grossmutter eines kleinen Enkelsohns, ihre älteste Tochter Aurora (29) heiratet demnächst. Doch auch die Moderatorin war einst jung. Jetzt öffnet Hunziker auf Instagram ihr Fotoalbum und zeigt, wie sehr sie sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat – oder eben nicht.

Im Alter von 16 Jahren zog die junge Michelle Hunziker mit ihrer Mutter ins italienische Bologna, wo sie als Katalogmodel anfing, vor der Kamera zu stehen. Es sollte der Beginn einer beeindruckenden Karriere werden.

Sie wurde bereits mit 19 Jahren Mutter

Zwei Jahre nach dem geteilten Schnappschuss, den Hunziker auf Instagram mit den Worten «17 anni» teilt, sollte sie den italienischen Schmusesänger Eros Ramazzotti (62) kennenlernen und noch im selben Jahr Mutter ihrer ältesten Tochter Aurora Ramazzotti werden. Damals war Michelle Hunziker 19 Jahre alt, Eros Ramazzotti bereits 33.

Seit dem Schnappschuss der 17-jährigen Michelle Hunziker sind einige Jahrzehnte vergangen. Schaut man sich die Moderatorin aber genauer an, würde man kaum meinen, dass das Foto schon 32 Jahre zurückliegt. Eine Sache, die jedoch auffällt, ist Hunzikers unberührter Arm auf dem Foto der 17-jährigen Michelle. Das berühmte Tattoo eines Stacheldrahts kam erst später dazu.

Am 4. Juli heiratet Tochter Aurora

Inzwischen hat Michelle Hunziker einen Enkelsohn, zwei weitere Töchter mit ihrem Ex-Mann Tomaso Trussardi (43), moderierte den Eurovision Song Contest, ist frisch verliebt und voller Vorfreude auf die Hochzeit von Aurora Ramazzotti und deren Partner Goffredo Cerza (30), die am 4. Juli auf Sizilien stattfinden wird. Hierzu verriet die Moderatorin kürzlich in einem Interview mit dem italienischen Magazin «Chi» erste Details zur grossen Sause. «Wenn wir eine Party schmeissen, dann richtig», betonte Hunziker im Interview. Das Paar wird gemäss italienischen Medien im Castello Xirumi Serravalle in der Provinz Syrakus heiraten, einem Anwesen aus dem 16. Jahrhundert. Für einen besonderen Gänsehautmoment soll Vater Eros Ramazzotti sorgen. Er wird im Garten des Schlosses ein Privatkonzert geben.