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Hochzeit von Aurora Ramazzotti
Papa Eros plant den grossen Gänsehaut-Moment

In etwa genau einem Monat steigt die Hochzeit von Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza. Michelle Hunziker hat in einem Interview Details zum grossen Tag ihrer Tochter verraten. Auch die Location ist mittlerweile bekannt.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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Heiraten im Juli: Aurora Ramazzotti und Partner Goffredo Cerza.
Foto: Instagram

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Aurora Ramazzotti heiratet am 4. Juli in Sizilien
  • Ihr Vater Eros Ramazzotti gibt ein Privatkonzert im Schlossgarten
  • Das Anwesen Castello Xirumi Serravalle stammt aus dem 16. Jahrhundert
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Am 4. Juli ist es so weit: Aurora Ramazzotti (29) gibt ihrem Verlobten Goffredo Cerza (30) das Jawort. Kürzlich hat ihr Mami Michelle Hunziker (49) im Interview mit der italienischen Zeitschrift «Chi» über die grosse Hochzeit gesprochen. Sie wird auf Sizilien steigen. «Es wird eine dreitägige Hochzeit sein. Wenn wir eine Party schmeissen, dann richtig», so Hunziker.

Jetzt ist auch klar, wo die beiden heiraten – und die Location hat es in sich. Wie italienische Medien berichten, wird das Paar im Castello Xirumi Serravalle in der Provinz Syrakus heiraten. Das Anwesen aus dem 16. Jahrhundert bietet eine malerische Kulisse für ihr Fest. Über mehrere Wochen sollen sich Ramazzotti und Cerza zahlreiche Hochzeitslocations angeschaut haben.

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Für eines der ganz grossen Highlights dürfte ihr Papa Eros Ramazzotti (62) sorgen. So soll der italienische Sänger den anwesenden Gästen ein exklusives Privatkonzert im pompösen Garten des Schlosses geben und seiner Tochter damit einen besonderen Moment schenken. Auf der Setlist wird bestimmt auch der Song «L'aurora» sein, den Ramazzotti ihr 1996 zur Geburt widmete und der zu seinen bekanntesten Hits zählt.

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Wildes Polterwochenende

Anfang Mai feierte Aurora Ramazzotti mit einigen Freundinnen ihren Junggesellinnenabschied. Die Gruppe liess in Marrakesch die Korken knallen. Tagsüber stand ein Trip in die Stadt auf dem Programm. Ramazzotti trug beim Sightseeing – wie es sich gehört – eine Krone mit der Aufschrift «La Sposa» (die Braut auf Italienisch).

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Die Gruppe schlenderte durch die Stadt, liess sich Henna-Tattoos machen und ging anschliessend fein essen. «Lass die Party beginnen», schrieb die Influencerin zu einem der Fotos auf Instagram.

Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza sind seit 2017 ein Paar und seit 2018 offiziell zusammen. Gemeinsam haben die beiden einen dreijährigen Sohn namens Cesare.

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