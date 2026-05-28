Michelle Hunziker überrascht in der dritten Folge von «LOL: Last One Laughing» als strenge Berndeutsch-Fitness-Coachin. Mit absurden Übungen wie dem «hypnotisierten Kakadu» bringt sie Comedy-Stars wie Olaf Schubert und Carolin Kebekus an ihre Grenzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker begeistert als «Bärndütsch»-Fitness-Coachin bei LOL-Show

Übungen wie «laktoseintoleranter Tiger» bringen Comedy-Stars an ihre Lachgrenze

Teilnehmer: zehn Stars, darunter Olaf Schubert und Barbara Schöneberger

Jaray Fofana Redaktorin People

Michelle Hunziker (49) kennt man als strahlende Moderatorin und Werbegesicht. Was viele bisher allerdings nicht kannten: Hunziker als knallharte «Bärndütsch»-Fitnesscoachin, die ein ganzes Comedy-Ensemble an seine Grenzen bringt – nicht mit Burpees, sondern mit Schweizerdeutsch.

In der dritten Folge der siebten Staffel von «LOL: Last One Laughing» auf Amazon Prime treffen Carolin Kebekus (46), Barbara Schöneberger (52), Olaf Schubert (58) und sechs weitere Comedy-Stars aufeinander. Das Prinzip der Erfolgsserie: Wer lacht, fliegt raus. Die Prominenten versuchen sich mit absurden Einlagen gegenseitig aus der Fassung zu bringen.

Hunzikers Auftritt sorgt dabei für einen der skurrilsten Momente der Staffel. Im Aerobic-Dress der 80er-Jahre, mit übergrosser Fake-Oberweite und strengem Fitnesscoach-Blick verkündet sie: «Ich bin d Losanna. Mer nennt mich Jane Fonda us dä Schwiiz.»

«Das ist deine Matte, okay?»

Für die Schweizerin ist es bereits die dritte Teilnahme am beliebten Format. Schon bei ihrem ersten Auftritt 2022 überraschte Hunziker viele Zuschauer mit ihrer sympathischen, energiegeladenen Art und ihrem kompromisslosen Einsatz für den absurden Humor der Show. In Staffel drei belegte sie beim Sieg von Anke Engelke (60) den neunten Platz.

Noch bevor es aktuell richtig losgeht, wird Olaf Schubert direkt ins Programm eingebunden. Hunziker fragt ihn in breitem Berner Dialekt: «Verstehst du mich überhaupt?» Als Schubert unsicher mit «Äh, ja» antwortet, weist sie ihm trocken seine Sportmatte zu: «Das ist deine Matte, okay?»

Mit «Stufe eins: Warm-up» beginnt eine Fitnesslektion, die immer absurder wird. Während Hunziker ununterbrochen «abe, abe, abe!» ruft, macht Schubert pflichtbewusst mit – die anderen versuchen verzweifelt, nicht zu lachen.

Richtig schwierig wird es bei «Stufe zwei: Power-Yoga». Übungen wie «der hypnotisierte Kakadu» oder «der laktoseintolerante Tiger» bringen die Runde endgültig an ihre Grenzen. Hunziker erklärt völlig ernst: «Und rechts. Grösser, grösser. Das muss alles ein bisschen raus.»

«Beim Elton wird es immer eng, wenn es ums Pupsen geht»

Als sie die Geräusche der Übungen lautstark selbst imitiert, verzieht Moderator Elton alias Alexander Duszat (55) das Gesicht. Barbara Schöneberger kommentiert trocken: «Beim Elton wird es immer eng, wenn es ums Pupsen geht.»

Selbst als Carolin Kebekus die Hintergrundgeräusche übernehmen muss, bleibt die Runde erstaunlich standhaft. Hunziker beendet ihren Auftritt schliesslich mit einem trockenen: «Adieu, mitenand.»