Mit einem einzigen Satz sorgt Michelle Hunziker bei «LOL» für den grössten Lacher des Abends. Beim Spiel «Stadt, Land, Fluss» nennt sie als Trennungsgrund trocken: «Pimmel klein».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Hunziker sorgte im «LOL»-Finale mit «Pimmel klein» für Lacher

Ihre Antwort brachte die Mitstreiter an ihre Grenzen

Das war bereits die dritte Teilnahme Hunzikers bei der Show, ihr Start erfolgte 2022 mit Platz 9

Janine Enderli Redaktorin News

Mit nur einem Wort hatte Michelle Hunziker (49) die Lacher auf ihrer Seite. Im Finale der siebten Staffel von «LOL: Last One Laughing» auf Amazon Prime spielte die Schweizer Moderatorin mit Martina Hill (51), Michael Bully Herbig (58), Torsten Sträter (59) und weiteren Comedy-Stars «Stadt-Land-Fluss».

Das Prinzip der Show: Wer lacht, fliegt raus. Entsprechend versuchen die Promis – selbst bei den absurdesten Situationen –, mit versteinerter Miene durchzuhalten.

Mit dieser Antwort sorgt Hunziker für Lacher

Als in der Kategorie «Trennungsgrund» der Buchstabe P gefragt war, konnte Gastgeber und Filmemacher Michael Bully Herbig mit der Lösung «Pfunde» die Comedians noch nicht wirklich aus der Fassung bringen. Aber zumindest sorgte Martina Hill mit «Puppenmann» bereits für überraschte Reaktionen und erste Gesichtsentgleisungen. Schliesslich brachte Hunziker ihre Mitstreiter mit einem Wort ins Wanken.

«Ich hau mich weg!»

Als Michelle Hunziker an der Reihe ist, warnt sie ihre Mitstreiter noch: «Das ist jetzt gemein.» Dann platzt es aus ihr heraus: «Pimmel klein». Kaum hat die Moderatorin das Wort ausgesprochen, bringt sie die anderen Teilnehmer sichtbar an ihre Grenzen. Zwar riss sich die Runde hörbar zusammen, doch die verräterischen Grimassen konnten sich einige der Promis nicht verkneifen.

Auch in den sozialen Medien sorgte die pikante Wortwahl für Lacher. «So lustig, ich hau mich weg», schreibt ein Nutzer. Eine andere Userin ergänzt: «Ich hab Tränen gelacht. Danke für die ganzen lustigen und schönen Momente.»

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Schweizerin überzeugte als Fitnesscoach

Bereits in der dritten Folge sorgte Hunziker für einen skurrilen Moment. Im Aerobic-Dress der 80er-Jahre mit übergrosser Fake-Oberweite und strengem Fitnesscoach-Blick verkündete sie: «Ich bin d Losanna. Mer nennt mich Jane Fonda us dä Schwiiz.»

Für die Schweizerin ist es bereits die dritte Teilnahme am beliebten Format. Bei ihrem ersten Auftritt 2022 belegte sie den neunten Platz.