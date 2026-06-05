Ex-Prinz Andrew wohnte einst praktisch mietfrei in der Royal Lodge, die ihm von seiner Mutter zur Verfügung gestellt wurde. Nun wurde bekannt, dass er Immobilien auf dem Gelände an Mitarbeitende untervermietete.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Prinz Andrew soll königliche Cottages an Mitarbeitende untervermietet haben

2003 renovierte er die Royal Lodge für rund acht Millionen Franken

Andrew verlor royale Privilegien nach Sex-Skandal um Jeffrey Epstein

Silja Anders Redaktorin People

Liess Ex-Prinz Andrew (66) sich seinen teuren Lebensunterhalt von Mitarbeitenden finanzieren? Neueste Berichte der britischen Finanzaufsichtsbehörde werfen laut dem London-Korrespondenten von «Corriere della sera» ein Licht auf die fragwürdige Nutzung königlicher Immobilien und die allgemeinen Finanzen der britischen Königsfamilie.

Über zwei Jahrzehnte lebte der jüngere Bruder von König Charles III. (77) in der Royal Lodge, die ihm von seiner Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022), zur Verfügung gestellt wurde. Miete zahlte er praktisch nicht, lediglich einen symbolischen Pachtzins. Drei weitere Cottages auf dem Gelände soll er an Mitarbeitende untervermietet haben.

Miete von den Angestellten

Wie hoch die Miete für das Personal war, ist nicht bekannt. Auch nicht, wofür der in Ungnade gefallene Andrew die Mieteinnahmen verwendete. Fakt ist jedoch, dass Andrew Mountbatten-Windsor die Royal Lodge 2003 für rund acht Millionen Franken renovieren liess. Hinterlassen hat er bei seinem Rauswurf jedoch eine Bruchbude. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde der einstige Lieblingssohn der Queen im Februar aus der Royal Lodge geworfen.

Neue Bleibe: Marsh Farm

Sein neues Domizil ist die Marsh Farm in Sandringham. Vorübergehend wohnte er jedoch in der Wood Farm, denn bei seinem überstürzten Rauswurf aus der Royal Lodge war die Marsh Farm noch gar nicht fertig renoviert.

In der Marsh Farm könnte er unter Umständen kalte Füsse bekommen – wortwörtlich. Das Anwesen ist von einem Sumpfgebiet umgeben, welches immer wieder von schweren Überschwemmungen heimgesucht wird.

Verwicklung in Sex-Skandal

Andrew Mountbatten-Windsor wurde im Februar an seinem 66. Geburtstag mit dem Verdacht auf Amtsmissbrauch verhaftet. Als Handelsbeauftragter im Auftrag der Regierung soll er 2010 vertrauliche Dokumente an seinen guten Freund und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) weitergeleitet haben. Seine Titel, Anwesen und die meisten seiner royalen Privilegien verlor Andrew Mountbatten-Windsor aufgrund seiner Verwicklung in den Skandal rund um Jeffrey Epstein. 2022 reichte Virginia Giuffre (1983–2025) eine Zivilklage gegen den Royal ein und warf ihm vor, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Die beiden einigten sich schliesslich aussergerichtlich. Im April 2025 nahm sich Giuffre das Leben.