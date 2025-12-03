Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor verliert nicht nur seine royalen Titel, sondern auch seinen Wohnsitz in Windsor. Die Entschädigung von rund 520'000 Franken für die Royal Lodge entfällt – weil sich die Immobilie in desolatem Zustand befinde.

Darum gehts Ex-Prinz Andrew verliert Royal Lodge und erhält keine Entschädigung

Immobilie in schlechtem Zustand, Reparaturkosten übersteigen mögliche Zahlungen

Andrew zahlte 2003 über 8,5 Millionen Pfund für Renovierung und Miete

Der tiefe Fall des früheren Prinzen Andrew (65) setzt sich fort. Nachdem König Charles III. (77) seinem jüngeren Bruder Ende Oktober sämtliche royalen Titel aberkannte, steht nun fest: Auch finanziell hat der Auszug aus seinem langjährigen Zuhause Folgen.

Wie die BBC berichtet, wird Andrew Mountbatten-Windsor nach der vorzeitigen Kündigung seines 75-Jahres-Pachtvertrags für die Royal Lodge voraussichtlich keine Entschädigung erhalten. Der Grund: Der Ex-Prinz hat die Immobilie verhunzt! Eigentlich hätte ihm laut Vertrag eine Zahlung von 488'000 Pfund (umgerechnet rund 520'000 Franken) zugestanden. Doch nicht in dem Zustand, in dem die historischen Immobilie im Windsor Great Park sich befindet.

Andrew zahlte 8,5 Millionen im Voraus

Die Royal Lodge sei derart heruntergekommen, dass die Kosten für notwendige Reparaturen jegliche Zahlungen auffressen würden. Die Gutachter formulierten es diplomatisch – der Zustand sei für eine Pachtdauer dieser Länge durchaus üblich. Im Klartext bedeutet das aber: Andrew hat sein Zuhause offenbar nicht ausreichend instand gehalten.

Andrew hatte die Royal Lodge 2003 übernommen und damals über 8,5 Millionen Pfund im Voraus gezahlt. Diese Summe deckte sowohl Renovierungskosten als auch die Miete für die gesamte Laufzeit ab, basierend auf einem fiktiven Jahresbetrag von 260'000 Pfund. Eine Vertragsklausel sah vor, dass er bei einem Auszug innerhalb der ersten 25 Jahre Teile dieser Vorauszahlung zurückerhalten könnte – allerdings nur bei ordnungsgemässer Instandhaltung.

Obwohl seine Kündigungsfrist ein Jahr beträgt, wird erwartet, dass er die Royal Lodge deutlich früher räumt. Sein neues Zuhause befindet sich auf dem Sandringham Estate in Norfolk – dem privaten Landsitz von König Charles.

Getrennte Wege mit Ex-Ehefrau Sarah Ferguson

Während Andrew nach Norfolk zieht, hat seine geschiedene Frau Sarah Ferguson (66), die seit Jahrzehnten mit ihm in der Royal Lodge wohnte, andere Pläne. Wie das Magazin «People» unter Berufung auf eine Quelle aus ihrem Umfeld berichtet, sucht die ehemalige Herzogin von York derzeit ein eigenes Zuhause in Windsor. Damit bliebe sie in der Nähe ihrer Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35), die unter anderem nahe London leben.

