DE
FR
Abonnieren

Beim Spaziergang mit den Hunden
Bewaffneter Mann greift Andrew Mountbatten-Windsor an

Am Mittwochabend wurde Andrew Mountbatten-Windsor von einem bewaffneten Angreifer in der Nähe seines Wohnsitzes in Sandringham bedroht. Der Unbekannte soll eine Maske getragen haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest, doch die Motive sind noch unklar.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Kommentieren
1/5
Andrew Mountbatten-Windsor soll am Mittwochabend beim Spaziergang mit seinen Hunden angegriffen worden sein.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Andrew Mountbatten-Windsor bei Sandringham von maskiertem Mann bedroht worden
  • Angreifer besass Angriffswaffe und wurde von Polizei festgenommen
  • Vorfall ereignete sich am 6. Mai 2026 um 19.30 Uhr
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
Sophie OferRedaktorin People

Bei einem Spaziergang mit seinen Hunden am Mittwochabend soll Andrew Mountbatten-Windsor (66) von einem maskierten Mann bedroht worden sein. Wie der «Telegraph» berichtet, soll sich der Vorfall um 19.30 Uhr nahe dem königlichen Landsitz im englischen Sandringham ereignet haben, wo Andrew seit Anfang des Jahres wohnt.

Mehr zu Andrew Mountbatten-Windsor
Andrew Mountbatten-Windsor wird erneut Opa
Tochter Eugenie ist schwanger
Andrew Mountbatten-Windsor wird erneut Opa
Stammt der Sexgrüsel-Prinz aus einer Affäre?
2:54
Neue Gerüchte um Andrew
Stammt der Sexgrüsel-Prinz aus einer Affäre?
Wer hat Andrews Ex Fergie gesehen?
0:32
Es gibt eine Belohnung
Wer hat Andrews Ex Fergie gesehen?
Jetzt schlägt Sexgrüsel Andrew zurück
Mit Video
Podcast
Oster-Rache gegen die Royals
Jetzt schlägt Sexgrüsel Andrew zurück

Der unbekannte Mann soll zunächst in einem Auto gewartet haben. Dann sei er auf den Ex-Prinzen zugestürmt. Dabei habe er ihn laut angeschrien. Andrew sei zu diesem Zeitpunkt in Begleitung eines Sicherheitsmitarbeiters gewesen.

Der Angreifer war bewaffnet

Laut Polizei sei der Verdächtige im Besitz einer Waffe gewesen. «Die Beamten rückten aus und der Mann wurde wegen des Verdachts auf eine Störung der öffentlichen Ordnung und des Besitzes einer Angriffswaffe festgenommen», hiess es in einer polizeilichen Erklärung. Sein Auto wurde durchsucht.

Der Verdächtige wurde zur Befragung auf einer Polizeistation festgehalten. Die Polizei machte keine Angaben dazu, um welche Art von Waffe es sich handelte, sprach jedoch von einer «Angriffswaffe», wie die «Washington Post» berichtet. Details zur Motivation des maskierten Mannes sind bislang nicht bekannt.

Andrew Mountbatten-Windsor, der wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) ins Visier der Öffentlichkeit geraten ist, verliess den Ort kurz nach dem Vorfall.

Stammt der Sexgrüsel-Prinz aus einer Affäre?
2:54
Neue Gerüchte um Andrew:Stammt der Sexgrüsel-Prinz aus einer Affäre?
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen