Am Mittwochabend wurde Andrew Mountbatten-Windsor von einem bewaffneten Angreifer in der Nähe seines Wohnsitzes in Sandringham bedroht. Der Unbekannte soll eine Maske getragen haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest, doch die Motive sind noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrew Mountbatten-Windsor bei Sandringham von maskiertem Mann bedroht worden

Angreifer besass Angriffswaffe und wurde von Polizei festgenommen

Vorfall ereignete sich am 6. Mai 2026 um 19.30 Uhr

Sophie Ofer Redaktorin People

Bei einem Spaziergang mit seinen Hunden am Mittwochabend soll Andrew Mountbatten-Windsor (66) von einem maskierten Mann bedroht worden sein. Wie der «Telegraph» berichtet, soll sich der Vorfall um 19.30 Uhr nahe dem königlichen Landsitz im englischen Sandringham ereignet haben, wo Andrew seit Anfang des Jahres wohnt.

Der unbekannte Mann soll zunächst in einem Auto gewartet haben. Dann sei er auf den Ex-Prinzen zugestürmt. Dabei habe er ihn laut angeschrien. Andrew sei zu diesem Zeitpunkt in Begleitung eines Sicherheitsmitarbeiters gewesen.

Der Angreifer war bewaffnet

Laut Polizei sei der Verdächtige im Besitz einer Waffe gewesen. «Die Beamten rückten aus und der Mann wurde wegen des Verdachts auf eine Störung der öffentlichen Ordnung und des Besitzes einer Angriffswaffe festgenommen», hiess es in einer polizeilichen Erklärung. Sein Auto wurde durchsucht.

Der Verdächtige wurde zur Befragung auf einer Polizeistation festgehalten. Die Polizei machte keine Angaben dazu, um welche Art von Waffe es sich handelte, sprach jedoch von einer «Angriffswaffe», wie die «Washington Post» berichtet. Details zur Motivation des maskierten Mannes sind bislang nicht bekannt.

Andrew Mountbatten-Windsor, der wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) ins Visier der Öffentlichkeit geraten ist, verliess den Ort kurz nach dem Vorfall.