Von der eigenen königlichen Familie verstossen, zeigt sich Andrew Mountbatten-Windsor immer verstockter und sturer. Jetzt versucht sich der Sexgrüsel zu rächen und schwingt sich zum Hausbesetzer auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrew Mountbatten-Windsor blockiert Royals auf Wood Farm und sorgt für Ärger

Herzogin Meghan verdient pro Rede geschätzte 250'000 USD, Harry nur 50'000

Sarah Ferguson (66) seit Dezember vermisst, Hinweise werden mit Gelee belohnt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

René Haenig

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Jetzt treibt er seine eigene Familie in den Wahnsinn: Nachdem ihn sein ältester Bruder König Charles III. (77) hochkant aus der Royal Lodge rauswerfen liess, versucht der gefallene Ex-Prinz der eigenen Sippe eins auszuwischen. Längst schon hätte er die royale Wood Farm, auf der er nur vorübergehen einquartiert worden war, verlassen und in seine kleine Hütte ziehen sollen. Doch Andrew Mountbatten-Windsor (66) hockt wie die Made im Speck und hindert so seinen jüngsten Bruder Edward (62) und dessen Ehefrau Sophie (61) daran, sich dort wie gewohnt zu erholen. Dass sich der Sexgrüsel und Hausbesetzer obendrein von Paparazzi breit grinsend ablichten lässt – das macht unser «RoyalTea»-Duo fassungslos.

Zudem reden wir übers Geld! Und zwar das von Herzogin Meghan (44), das sie jeweils für eine Rede erhält: eine geschätzte Viertelmillion Dollar. Dass ihr Mann Prinz Harry (41) gerade mal auf 50'000 kommt, sorgt für reichlich Zunder und Gesprächsstoff. Ach ja, wir fragen uns zudem, wo die seit Dezember abgetauchte Sarah Ferguson (66) steckt. Wir nehmen gern Hinweise entgegen. Für sachdienliche Hinweise auf Fergies Aufenthaltsort gibts sogar ein Glas royales Birnen-Gelee von unserem Royal-Experten René.