Prinzessin Eugenie erwartet ihr drittes Kind. Die Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson freut sich mit Ehemann Jack Brooksbank über Nachwuchs. Der König ist laut Buckingham Palace «hocherfreut» über die Nachricht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Eugenie, 36, kündigt ihr drittes Kind an, Buckingham-Palast bestätigt Schwangerschaft

König «hocherfreut»; Gerüchte kursierten nach Mayfair-Ausflug mit Prinzessin Beatrice

Zwei Söhne bereits: August (geb. 9.2.2021), Ernest (geb. 30.5.2023)

Silja Anders Redaktorin People

Prinzessin Eugenie erwartet ihr drittes Kind. Die 36-jährige Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66) teilte die frohe Botschaft in einer Erklärung mit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Geschäftsmann Jack Brooksbank (40), hat sie bereits zwei Söhne: August Philip Hawke Brooksbank, geboren am 9. Februar 2021, und Ernest George Ronnie Brooksbank, der am 30. Mai seinen dritten Geburtstag feierte.

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Der Buckingham-Palast bestätigte die Neuigkeiten und erklärte, der König sei «hocherfreut» über die Schwangerschaft.

Gerüchte wurden vor wenigen Tagen schon laut

Gerüchte über Eugenies drittes Kind kursierten bereits vor wenigen Tagen, als sie zusammen mit ihrem Mann und ihrer Schwester, Prinzessin Beatrice (37), bei einem gemeinsamen Ausflug in Mayfair gesichtet wurde. Fotos des seltenen Schwesternduos wurden auf Social Media geteilt, wobei einige Fans glaubten, einen Babybauch bei Eugenie erkennen zu können. Augenzeugen berichteten gemäss «Mirror», dass die beiden «in bester Stimmung den Sonnenschein genossen».

Schwierige Zeit für Eugenie und Schwester Beatrice

Doch hinter den fröhlichen Auftritten sollen sich Spannungen verbergen – besonders bei der älteren Schwester Beatrice. Laut einer Analyse der Körpersprache-Expertin Judi James, die im «Mirror» zitiert wird, zeigt Beatrice Anzeichen von Belastung. «Während Eugenie scheinbar mühelos Stärke und Zuversicht für die Kameras demonstriert, mit einem breiten Lächeln, das suggeriert, dass alles perfekt ist, scheint Beatrice weniger in der Lage, dies zu überspielen», so James.

Sie beschreibt Beatrice, wie sie in einem schlichten schwarzen Outfit hinter ihrer Schwester läuft, das offenbar gewählt sei, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. «Ihre grosse Tasche hält sie wie eine Barriere vor ihrem Körper, eine Hand schützt sie zusätzlich. In einer anderen Aufnahme verschränkt sie die Arme vor ihrer Brust – ein Zeichen von Verletzlichkeit.»

Die Schwestern haben sich in den letzten Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hintergrund ist die andauernde Kontroverse um ihre Eltern. Prinz Andrew wurde wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein (1953-2019) von seinen royalen Titeln entbunden und musste die Royal Lodge verlassen.