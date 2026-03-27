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«Jeden Tag kommen neue Grüsel-Details ans Tageslicht»
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Verrückte Zeiten bei Royals:«Jeden Tag kommen neue Grüsel-Details ans Tageslicht»

Verbeugung vor seinen eigenen Töchtern
Ex-Prinz Andrew muss nächste Klatsche einstecken

Für Andrew Mountbatten-Windsor (66) droht die nächste Schmach: Laut Experten muss er sich bald vor seinen Töchtern verneigen. Nach dem Verlust seiner Titel wäre das ein weiterer Tiefschlag für den Ex-Prinzen.
Publiziert: 15:34 Uhr
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Die nächste Klatsche könnte für Andrew Mountbatten-Windsor schon bald folgen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Prinz Andrew könnte sich vor seinen Töchtern Beatrice und Eugenie verneigen müssen
  • Seine Verbindung zu Jeffrey Epstein führte 2022 zum Verlust royaler Titel
  • Der Epstein-Skandal erschütterte die Monarchie in Grossbritannien
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Andrew Mountbatten-Windsor könnte sich bald vor seinen eigenen Töchtern, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), verbeugen müssen. Laut königlichen Experten wird der 66-Jährige diese Aussicht schwer verkraften – besonders, da er sein Leben lang grossen Wert auf Rang und Etikette gelegt hat. 

«Ich glaube, das ist es, was ihn jetzt aufregen wird: seine eigenen Töchter; er wird sich vor ihnen verneigen müssen», schreibt Royal-Experte Andrew Lownie in seinem Substack-Blog «The Lownie Rep».

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«Wird sich vor allen verneigen müssen»

Für Andrew, der nach Aussagen von Vertrauten als besessen von Rang und protokollarischer Ordnung gilt, könnte dies ein harter Schlag sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist nicht gering, wie auch der Autor Robert Hardman im Podcast «Palace Confidential» der «Daily Mail» erklärt: «Er wird sich vor allen verneigen müssen – vorausgesetzt, er befindet sich mit dem Rest der Familie im selben Raum.» Eine Situation, die der einstige Prinz wohl nur schwer akzeptieren wird.

Skandal um Jeffrey Epstein brachte Andrew zu Fall

Der Niedergang von Prinz Andrew, der seit dem Skandal um seine Verbindung zu Jeffrey Epstein (1953–2019) keinen royalen Titel mehr trägt, scheint unaufhaltsam. Seine militärischen Ehren und Titel wurden ihm 2022 entzogen, nachdem seine Beziehung zu Epstein für die britische Königsfamilie nicht mehr tragbar war. Trotzdem verwendete Andrew weiterhin seine früheren Titel – ein Verhalten, das bei Beobachtern für Kritik sorgte. Kürzlich aufgetauchte Fotos, die Andrew erneut mit Epstein zeigen, haben die Situation weiter verschärft.

Im Gegensatz zu ihrem Vater durften Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie ihre royalen Titel behalten. Für Andrew, der einst sehr weit oben in der königlichen Hierarchie stand, ist die Vorstellung, sich vor seinen Töchtern zu verneigen, wohl eine bittere Pille. Doch laut Insidern wird dies Realität, sollte er sich wieder in der Nähe des königlichen Kreises aufhalten. Die einstigen Privilegien des Ex-Prinzen, von seinen Titeln bis hin zu seinem Zuhause, sind längst verloren. 

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