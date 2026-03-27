Ex-Prinz Andrew muss nächste Klatsche einstecken

Für Andrew Mountbatten-Windsor (66) droht die nächste Schmach: Laut Experten muss er sich bald vor seinen Töchtern verneigen. Nach dem Verlust seiner Titel wäre das ein weiterer Tiefschlag für den Ex-Prinzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Andrew könnte sich vor seinen Töchtern Beatrice und Eugenie verneigen müssen

Seine Verbindung zu Jeffrey Epstein führte 2022 zum Verlust royaler Titel

Der Epstein-Skandal erschütterte die Monarchie in Grossbritannien War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Andrew Mountbatten-Windsor könnte sich bald vor seinen eigenen Töchtern, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36), verbeugen müssen. Laut königlichen Experten wird der 66-Jährige diese Aussicht schwer verkraften – besonders, da er sein Leben lang grossen Wert auf Rang und Etikette gelegt hat.

«Ich glaube, das ist es, was ihn jetzt aufregen wird: seine eigenen Töchter; er wird sich vor ihnen verneigen müssen», schreibt Royal-Experte Andrew Lownie in seinem Substack-Blog «The Lownie Rep».

«Wird sich vor allen verneigen müssen»

Für Andrew, der nach Aussagen von Vertrauten als besessen von Rang und protokollarischer Ordnung gilt, könnte dies ein harter Schlag sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist nicht gering, wie auch der Autor Robert Hardman im Podcast «Palace Confidential» der «Daily Mail» erklärt: «Er wird sich vor allen verneigen müssen – vorausgesetzt, er befindet sich mit dem Rest der Familie im selben Raum.» Eine Situation, die der einstige Prinz wohl nur schwer akzeptieren wird.

Skandal um Jeffrey Epstein brachte Andrew zu Fall

Der Niedergang von Prinz Andrew, der seit dem Skandal um seine Verbindung zu Jeffrey Epstein (1953–2019) keinen royalen Titel mehr trägt, scheint unaufhaltsam. Seine militärischen Ehren und Titel wurden ihm 2022 entzogen, nachdem seine Beziehung zu Epstein für die britische Königsfamilie nicht mehr tragbar war. Trotzdem verwendete Andrew weiterhin seine früheren Titel – ein Verhalten, das bei Beobachtern für Kritik sorgte. Kürzlich aufgetauchte Fotos, die Andrew erneut mit Epstein zeigen, haben die Situation weiter verschärft.

Im Gegensatz zu ihrem Vater durften Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie ihre royalen Titel behalten. Für Andrew, der einst sehr weit oben in der königlichen Hierarchie stand, ist die Vorstellung, sich vor seinen Töchtern zu verneigen, wohl eine bittere Pille. Doch laut Insidern wird dies Realität, sollte er sich wieder in der Nähe des königlichen Kreises aufhalten. Die einstigen Privilegien des Ex-Prinzen, von seinen Titeln bis hin zu seinem Zuhause, sind längst verloren.