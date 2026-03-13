Zum ersten Mal ist ein gemeinsames Bild des früheren Prinzen Andrew zusammen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aufgetaucht. Es zeigt sie zusammen mit dem früheren britischen Botschafter Peter Mandelson.

Zum ersten Mal ist ein Bild aufgetaucht, das den in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) zusammen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) zeigt. Auf dem Bild, welches Teil der zuletzt veröffentlichten Epstein-Akten sein soll, sitzt der einstige Prinz an einem Tisch auf einer Veranda. Neben ihm sitzt der 2019 verstorbenen Epstein und der frühere britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson (72). Das undatierte Bild zeigt die Männer, wie sie um einen Holztisch sitzen. Vor ihnen stehen Tassen, die mit der US-Flagge verziert sind. Alle drei schauen in die Kamera. Zuerst hatte der britische Sender iTV berichtet.

Das Bild war bisher noch nicht bekannt. Dem Sender zufolge soll es auf der US-Insel Martha's Vinyard entstanden sein. Das Bild ist unter den mehreren Millionen Dokumenten aufgetaucht, die das US-Justizministerium nach einem Gesetz des Kongresses veröffentlichen musste. Es soll aus der Zeit zwischen 1999 und 2000 stammen, also noch bevor Epstein 2008 zu 13 Monaten Haft verurteilt und als Sexualstraftäter registriert wurde.

Beide Männer wurden wegen Verdacht auf Amtsmissbrauch verhaftet

Mountbatten-Windsor und Peter Mandelson wurden unabhängig voneinander wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit ihren Verbindungen zu dem Pädophilen festgenommen, wie unter anderem BBC berichtet, und sind seitdem wieder auf freiem Fuss, während weiter ermittelt wird. Mountbatten-Windsor hat wiederholt jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein bestritten. Peter Mandelson hat wiederholt zu verstehen gegeben, dass er der Ansicht ist, sich nicht strafbar gemacht zu haben.

Mountbatten-Windsor hat erklärt, er habe Epstein erstmals 1999 über die mittlerweile zu einer Haft verurteilte Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell (64) kennengelernt. Aufgrund ihrer Verbindungen zu Epstein haben beide Männer ihre Ämter verloren: Mountbatten-Windsor wurden seine königlichen Titel aberkannt, und Peter Mandelson wurde als britischer Botschafter in den USA entlassen.