Am Montag wurde der frühere britische Wirtschaftsminister Peter Mandelson in London von der Polizei abgeführt. Gegen ihn wird wegen mutmasslichen Amtsmissbrauchs ermittelt.

Ex-Wirtschaftsminister Peter Mandelson (72) in Grossbritannien wegen Epstein-Verbindungen festgenommen

Vorwurf: Weitergabe marktrelevanter Infos während Finanzkrise 2008/2009

Marian Nadler Redaktor News

Die nächste Festnahme im Epstein-Skandal in Grossbritannien: Am Montag wurde Peter Mandelson (72) von Kriminalbeamten abgeführt. Das berichten «Daily Mail» und BBC übereinstimmend.

Der Ex-Labour-Politiker ist wegen seiner Verbindungen zum US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Ungnade gefallen. Vor zwei Wochen hatten Polizeibeamte bereits seine Wohnungen in London und Wiltshire durchsucht.

Mandelson weist Vorwürfe zurück

Mandelson wird vorgeworfen, Epstein während seiner Zeit als Wirtschaftsminister in der Regierung von Gordon Brown (75) während der Finanzkrise 2008/2009 marktrelevante Informationen gegeben zu haben. Jetzt laufen Ermittlungen wegen Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt.

Mandelson soll unter anderem die Entscheidung für einen 500-Milliarden-Euro-Rettungsschirm in der Euro-Krise einen Tag vor deren Verkündung an Epstein weitergegeben haben. Zudem legen die Nachrichten nahe, dass er versuchte, die Einführung einer Steuer auf Boni für Banker zu verhindern.

Ex-Prinz Andrew festgenommen

Mandelson, der wegen seiner engen Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter und US-Geschäftsmann im vergangenen Jahr seinen Posten als britischer Botschafter in den USA verlor, bestreitet die Vorwürfe. Wiederholt erklärte er, er bedauere die Freundschaft mit Epstein. An Zahlungen Epsteins an sich und seinen Ehemann, die ebenfalls aus den Akten hervorzugehen scheinen, erinnert Mandelson sich nach eigenen Angaben nicht.

Am vergangenen Donnerstag war der einstige Prinz Andrew wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch vorübergehend festgenommen worden. Der Ex-Royal streitet jegliches Fehlverhalten ab. Andrew Mountbatten-Windsor und der Investmentbanker Epstein waren sehr eng befreundet. Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer bis heute unbekannten hohen Zahl an Opfern betrieben.