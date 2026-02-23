DE
FR
Abonnieren

Epstein-Skandal in Grossbritannien
Ex-Wirtschaftsminister Mandelson von der Polizei abgeführt

Am Montag wurde der frühere britische Wirtschaftsminister Peter Mandelson in London von der Polizei abgeführt. Gegen ihn wird wegen mutmasslichen Amtsmissbrauchs ermittelt.
Publiziert: 18:25 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/4
Peter Mandelson vor seinem Wohnhaus in London. (Archivbild)
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ex-Wirtschaftsminister Peter Mandelson (72) in Grossbritannien wegen Epstein-Verbindungen festgenommen
  • Vorwurf: Weitergabe marktrelevanter Infos während Finanzkrise 2008/2009
  • Polizei durchsuchte zwei Wohnungen Mandelsons, Ermittlungen laufen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Die nächste Festnahme im Epstein-Skandal in Grossbritannien: Am Montag wurde Peter Mandelson (72) von Kriminalbeamten abgeführt. Das berichten «Daily Mail» und BBC übereinstimmend.

Dieses SRF-Video taucht in den Epstein-Files auf
1:05
Per Mail weitergeleitet:Dieses SRF-Video taucht in den Epstein-Files auf

Der Ex-Labour-Politiker ist wegen seiner Verbindungen zum US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Ungnade gefallen. Vor zwei Wochen hatten Polizeibeamte bereits seine Wohnungen in London und Wiltshire durchsucht.

Mandelson weist Vorwürfe zurück

Mandelson wird vorgeworfen, Epstein während seiner Zeit als Wirtschaftsminister in der Regierung von Gordon Brown (75) während der Finanzkrise 2008/2009 marktrelevante Informationen gegeben zu haben. Jetzt laufen Ermittlungen wegen Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt.

Mehr zu Jeffrey Epstein
Fergie schickte ihr Gottimeitli zu Epstein
Mit Video
«Jetzt bist du dran»
Fergie schickte ihr Gottimeitli zu Epstein
Was über die Kontakte der Clintons zu Epstein bekannt ist
Befragung vor dem Kongress
Wie eng waren die Kontakte der Clintons zu Epstein?
Taucht Fergie in Schweizer Luxus-Klinik unter?
Mit Video
Mitten in Epstein-Skandal
Taucht Fergie in Schweizer Luxus-Klinik unter?
WEF-Chef feierte den 53. Geburtstag mit Epstein!
Neu enthüllte E-Mail zeigt
WEF-Chef traf Epstein kurz vor Verhaftung
Webseite enthält Postfach von Jeffrey Epstein
Mit Video
Alle E-Mails geleakt
Auf dieser Webseite stöberst du selbst in Jeffrey Epsteins Postfach
Epstein-Nachlass stimmt 35-Millionen-Dollar-Vergleich zu
Mit 35 Millionen Dollar
Epstein-Nachlass will Sammelklage einstellen

Mandelson soll unter anderem die Entscheidung für einen 500-Milliarden-Euro-Rettungsschirm in der Euro-Krise einen Tag vor deren Verkündung an Epstein weitergegeben haben. Zudem legen die Nachrichten nahe, dass er versuchte, die Einführung einer Steuer auf Boni für Banker zu verhindern.

Ex-Prinz Andrew festgenommen

Mandelson, der wegen seiner engen Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter und US-Geschäftsmann im vergangenen Jahr seinen Posten als britischer Botschafter in den USA verlor, bestreitet die Vorwürfe. Wiederholt erklärte er, er bedauere die Freundschaft mit Epstein. An Zahlungen Epsteins an sich und seinen Ehemann, die ebenfalls aus den Akten hervorzugehen scheinen, erinnert Mandelson sich nach eigenen Angaben nicht.

Am vergangenen Donnerstag war der einstige Prinz Andrew wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch vorübergehend festgenommen worden. Der Ex-Royal streitet jegliches Fehlverhalten ab. Andrew Mountbatten-Windsor und der Investmentbanker Epstein waren sehr eng befreundet. Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring mit einer bis heute unbekannten hohen Zahl an Opfern betrieben. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen