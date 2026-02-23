Sarah Ferguson organisierte 2010 ein Treffen ihres 22-jährigen Gottimeitlis mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Das geht aus den neusten Enthüllungen der Akten hervor.

Es kommen immer mehr Details im Fall Epstein ans Licht. Eine, die darin nicht gut wegkommt, ist Sarah «Fergie» Ferguson (66). Ein Detail ist besonders brisant: Wie die britische Boulevardzeitung «The Sun» berichtet, vermittelte die Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor (66) im November 2010 ihr damals 22-jähriges Gottimeitli Poppy Cotterell (38) an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019).

Nur 16 Monate nach dessen Haftentlassung – unter anderem sass Epstein wegen schwerer Sexualstraftaten, darunter die Anwerbung von Minderjährigen zur Prostitution – schickte sie ihre Kontaktdaten an Epstein mit den Worten: «Jetzt bist du dran! Alles Liebe.» Kurz danach soll sich Cotterell mit Epstein in dessen Haus in Manhattan getroffen haben. Laut «The Sun» bot Epstein ihr einen Job als Betreuerin seiner Kunstsammlung an, den sie abgelehnt habe.

Das Jobangebot bestätigt Cotterell gegenüber der Zeitung. «Ich habe ihn nie wieder gesehen», sagt sie. Laut den Akten war Epstein nicht allein bei der Entscheidung über das Jobangebot. Sein Freund Mark Lloyd, ein gut vernetzter Organisator von High-Society-Events in London, kommentierte in einer Mail an Epstein: «Soweit ich weiss, ist sie sowohl äusserst intelligent als auch sehr hübsch.»

Das macht ihr Gottimeitli heute

Heute ist Cotterell 38 Jahre alt und arbeitet in London als Psychotherapeutin und Yoga-Lehrerin. Ihre verstorbene Mutter Carolyn war eine der Hofdamen von Ferguson sowie Patin von Prinzessin Beatrice (37), Fergusons ältester Tochter mit Ex-Prinz Andrew.

Die Nähe zwischen Ferguson und Epstein wirft Fragen auf. Bereits zehn Monate vor der Kontaktvermittlung schrieb Ferguson dem Milliardär: «Du bist eine Legende. Ich finde wirklich keine Worte, um meine Liebe und Dankbarkeit für deine Grosszügigkeit und Freundlichkeit zu beschreiben. Ich stehe zu deinen Diensten. Heirate mich einfach.»

Fergies Ex-Mann Andrew wurde unterdessen vergangene Woche wegen Amtsmissbrauchs vorübergehend verhaftet. Die Polizei durchsuchte die Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor, den ehemaligen gemeinsamen Wohnsitz des Paares, und könnte dabei auch Fergusons Besitztümer unter die Lupe nehmen.