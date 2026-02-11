Sarah Ferguson will zurück in die Öffentlichkeit – ohne Ex-Mann Andrew. Nach Aufenthalten in Frankreich und den Emiraten sucht sie eine neue PR-Agentur – und will in Windsor bleiben.

Sarah Ferguson (66), einst Herzogin von York und Mitglied der britischen Royals, möchte zurück ins Rampenlicht – und zwar ohne ihren Ex-Mann, Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (65). Laut der «Daily Mail» verbringt sie derzeit einige Tage in den Vereinigten Arabischen Emiraten, davor habe sie Freunde in den französischen Alpen besucht, um «ihren Kopf wieder frei zu bekommen».

Während ihrer Reisen soll Ferguson Freunden offen gesagt haben: «Ich muss wieder arbeiten. Ich brauche Geld.» Anstatt sich öffentlich zu den Enthüllungen über ihre Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu äussern, ist sie angeblich bereits auf der Suche nach einem neuen PR-Team, um ihre Rückkehr nach Grossbritannien vorzubereiten. Diese Zukunft soll jedoch ohne ihren Ex-Mann stattfinden – trotz früherer Aussagen, sie seien «das glücklichste geschiedene Paar der Welt».

«Muss Abstand zu Andrew schaffen»

Bis vor Kurzem lebten «Fergie» und Andrew noch gemeinsam in der Royal Lodge, einem riesigen Anwesen in Windsor; trotz ihrer Scheidung vor 30 Jahren. Ferguson hatte Andrew immer wieder öffentlich unterstützt und ihn als «guten Mann» sowie «grossartigen Vater» bezeichnet, Vorwürfe gegen ihn ignorierte sie meist. Laut Insidern soll sie ihren Freunden nun aber gestanden haben: «Wenn ich zurückkomme, muss ich Abstand zu Andrew schaffen.» Sie plane, in der Region Windsor zu bleiben, jedoch entweder ein eigenes Haus zu kaufen oder zu mieten, statt mit ihm in seinem neuen Zuhause auf dem Sandringham-Anwesen des Königs in Norfolk zu leben.