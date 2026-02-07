Es kommen immer mehr Namen ans Licht, die mit dem 2019 verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung standen. Blick liefert die Übersicht.

Diese Stars tauchen in den Epstein-Akten auf

Darum gehts Prominente wie Michael Jackson und Royals tauchen in Epstein-Dokumenten auf

Veröffentlichte Fotos zeigen Epstein mit Clinton, Jackson und Spacey

Fynn Müller People-Redaktor

Schauspieler, Musiker, Models, Royals: Zahlreiche Stars tauchen in den Epstein-Files auf. Die veröffentlichten Gerichtsunterlagen, Kontaktlisten und Zeugenaussagen zeigen, wie weit das Netzwerk von Jeffrey Epstein (1953–2019) reichte.

Wichtig: Die Nennung eines Namens bedeutet nicht automatisch strafbares Verhalten. Sie dokumentiert mögliche Begegnungen oder Erwähnungen im Umfeld des 2019 verstorbenen Sexualstraftäters.

Michael Jackson (1958–2009)

Der «King of Pop» erscheint zusammen mit Epstein auf veröffentlichten Fotos, die von US-Behörden freigegeben wurden. Auf einigen Bildern ist er gemeinsam mit Epstein und Bill Clinton (79) zu sehen.

Mick Jagger (82)

Sir Mick Jagger taucht in den Akten auf und erscheint auf Fotos mit Epstein und Bill Clinton. Diese Gruppenbilder wurden ohne Datierung oder begleitende Informationen veröffentlicht.

Mette-Marit (52)

Die norwegische Kronprinzessin taucht über 1000 Mal in den Epstein-Files auf. Es gibt ausgedehnte E-Mail-Korrespondenz zwischen ihr und Epstein aus den Jahren 2011 bis 2014. Die Kronprinzessin räumte später ein, dass der Kontakt «peinlich» und ein Fehler war. Ausserdem gibt es ein Foto von Mette-Marit auf Epsteins Sofa.

Andrew Mountbatten-Windsor (65)

Der Ex-Prinz steht prominent in den Akten mit zahlreichen Nennungen und mehreren Fotos, darunter Bilder, die ihn mit Ghislaine Maxwell (64) oder einer unbekannten Frau zeigen.

Sarah Ferguson (66)

Sarah Ferguson, Andrews Ex-Frau, erscheint ebenfalls in E-Mail-Korrespondenzen mit Epstein. In den Dateien wird unter anderem eine Nachricht erwähnt, in der sie Epstein für ein gemeinsames Mittagessen mit ihren Töchtern 2009 dankt.

Kevin Spacey (66)

US-Schauspieler Kevin Spacey taucht auf Fotos mit Epstein, Bill Clinton und anderen Personen auf, die von den Behörden freigegeben wurden.

Naomi Campbell (55)

Naomi Campbell wird mehrmals in den Dateien genannt, aber es sind keine öffentlichen Fotos bestätigt, auf denen sie direkt mit Epstein zu sehen ist.

Adele (37)

Auch Adele erscheint mehrfach in den britischen Abschnitten der Akten. Ihr Name ist in Kommunikationslisten enthalten, ohne bestätigte Fotos oder Belege für ein Treffen mit Epstein.

Elton John (78)

Der britische Sänger wird in den Listen der britischen Dokumente erwähnt. Die Akten enthalten keine Fotos oder Szenen, die ihn direkt mit Epstein zeigen.

David Beckham (50)

Der Ex-Fussballer ist in den Akten als Name in Kontaktlisten zu finden. Es gibt keine Bestätigung von Fotos mit Epstein, und sein Erscheinen bedeutet lediglich, dass sein Name in den Unterlagen steht.

Cate Blanchett (56)

Der Hollywoodstar wird ebenfalls in einigen Unterlagen genannt. Laut ihrer PR-Managerin gab es nie konkreten Kontakt. Fotos oder eindeutige Begegnungsnachweise gibt es nicht.

Leonardo DiCaprio (51)

Leonardo DiCaprios Name erscheint in einer veröffentlichten E-Mail. Darin erkundigt sich der damalige britische Politiker Peter Mandelson (72) bei Finanzinvestor Jeffrey Epstein nach möglichen Sponsoring- oder Werbepartnerschaften für DiCaprio. Fotos der beiden gibt es keine.

Bruce Willis (70)

Die Action-Legende wird als Name in Kontakt- oder Adresslisten der Akten genannt, ebenfalls ohne bestätigte Fotos mit Epstein.

Alec Baldwin (67)

Der Schauspieler und Regisseur taucht ebenfalls in den Kontaktlisten der Veröffentlichung auf, ohne Kontext zu Treffen oder Fotos mit Epstein.

Liz Hurley (60)

Gleiches gilt für die britische Schauspielerin Liz Hurley. Auch bei ihr gibt es keine Fotos.