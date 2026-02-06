Der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot hat den früheren Bildungsminister Jack Lang vorgeladen. Es geht um die Verbindungen Langs zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Marian Nadler Redaktor News

Der frühere französische Kultur- und Bildungsminister Jack Lang (86) wurde ins Aussenministerium vorgeladen. Das erklärte der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot (42) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

«Er wurde vom Ministerium einbestellt und wird am Sonntag empfangen», sagte Barrot während einer Auslandsreise in Erbil im Irak. Lang soll seine Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erklären.

