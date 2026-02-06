Darum gehts
- Jack Lang (86) wird am Sonntag ins französische Aussenministerium vorgeladen
- Französischer Aussenminister fordert Erklärung zu Epstein-Verbindungen
- Epstein ist ein verurteilter, US-amerikanischer Sexualstraftäter
Marian NadlerRedaktor News
Der frühere französische Kultur- und Bildungsminister Jack Lang (86) wurde ins Aussenministerium vorgeladen. Das erklärte der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot (42) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.
«Er wurde vom Ministerium einbestellt und wird am Sonntag empfangen», sagte Barrot während einer Auslandsreise in Erbil im Irak. Lang soll seine Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erklären.
+++ Update folgt +++