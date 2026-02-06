DE
Epstein-Skandal in Frankreich
Ex-Minister Jack Lang ins Aussenministerium vorgeladen

Der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot hat den früheren Bildungsminister Jack Lang vorgeladen. Es geht um die Verbindungen Langs zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
Darum gehts

  • Jack Lang (86) wird am Sonntag ins französische Aussenministerium vorgeladen
  • Französischer Aussenminister fordert Erklärung zu Epstein-Verbindungen
  • Epstein ist ein verurteilter, US-amerikanischer Sexualstraftäter
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Der frühere französische Kultur- und Bildungsminister Jack Lang (86) wurde ins Aussenministerium vorgeladen. Das erklärte der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot (42) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

«Er wurde vom Ministerium einbestellt und wird am Sonntag empfangen», sagte Barrot während einer Auslandsreise in Erbil im Irak. Lang soll seine Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erklären.

+++ Update folgt +++

