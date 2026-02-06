Obwohl verurteilter Pädophiler, faszinierte Jeffrey Epstein nach seiner Haft Royals, Topmanager, Prominente und junge Frauen. Mit Geld, Luxus, Charme und schmutzigen Gefälligkeiten baute er ein Netzwerk von Abhängigkeiten und möglicher Erpressung auf.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Obwohl er bereits ein verurteilter Pädophiler war, gelang es Jeffrey Epstein (1953–2019) nach seiner Haftfreilassung Mitte 2009 erneut, Royals, Spitzenpolitiker, Topunternehmer und Akademiker in seinen Bann zu ziehen – und sehr junge Frauen mit Geld und Luxus für Liebesdienste zu ködern.

Mächtige, Reiche und Prominente rissen sich förmlich um die Bekanntschaft mit dem Amerikaner, der über ein riesiges Netzwerk an Kontakten verfügte – eines, das sich heute, nach der Veröffentlichung von Millionen Seiten Epstein-Akten, als perfides System von Abhängigkeiten und möglicher Erpressung entpuppt. Am 10. August 2019 erhängte sich Epstein angeblich in seiner New Yorker Gefängniszelle.

Zum Schweigen brachte sein Tod die Affäre nicht. Jahre später lässt Epstein Reiche, Mächtige und Prominente zittern. Wie konnte er einen solchen Einfluss ausüben? Durch Geld, Zugang und mutmasslich kompromittierendes Material: Epstein verschaffte Eliten exklusive Netzwerke, Gefälligkeiten und Luxus – und sammelte dabei belastende Informationen, die Abhängigkeit und Schweigen erzeugten.

Charme, Überzeugungskraft und viel Geld

Wie die freigegebenen Dokumente zeigen, spielte seine Persönlichkeit eine zentrale Rolle. Epstein galt als aussergewöhnlich charmant, intelligent und überzeugend. Er verstand es, Vertrauen aufzubauen und sich als nützlicher Fixer oder grosszügiger Mäzen zu inszenieren. Diese Mischung aus persönlicher Wirkung, materieller Macht und schmutziger Vorlieben machte ihn so einflussreich, dass viele bekannte Namen heute bereuen, je in seinen Bann geraten zu sein.

Wie Epstein sein Geld verdiente, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Er stellte sich als exklusiver Vermögensverwalter für Superreiche dar, doch die Herkunft seines Vermögens blieb auffällig intransparent – ungewöhnlich für einen angeblich so erfolgreichen Investor. Über die Grösse seines Reichtums hingegen gibt es verlässliche Angaben.

Epstein besass Luxusanwesen in New York, New Mexico und Paris sowie seine Privatinsel Little Saint James in der Karibik. Er war ständig unterwegs zwischen seinen Anwesen, Einladungen und Edelhotels – Bewegungsfreiheit war zentral für sein System. Zu seinem Besitz zählten neun Boote, ein Helikopter und drei Flugzeuge, darunter eine Boeing 727, oft auch «Lolita Express» genannt. Hinzu kamen 15 dunkle Luxuslimousinen, darunter ein Bentley Mulsanne, der damals neu rund 300'000 Franken kostete.

Nur eine Handynummer

All das ist in Unterlagen zu Epsteins Vermögenswerten festgehalten. Sechs Wochen vor seinem Tod erstellte die New Yorker Staatsanwaltschaft ein bemerkenswertes Dokument: eine «Asset Summary», die Epsteins Vermögen auf knapp 600 Millionen Dollar bezifferte – bestehend aus Bargeld, Wertpapieren, Hedgefonds-Beteiligungen und Immobilien. Weitere Papiere listen zusätzliche Vermögenswerte auf.

Epstein hatte alles im Überfluss. Erreichbar war er laut Dokumenten aber nur über eine einzige Mobiltelefonnummer. Wer sie besass, fühlte sich auserwählt – und verflucht es heute.