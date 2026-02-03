Sarah Fergusons Wohltätigkeitsorganisation hat angekündigt, dass sie schliessen wird, nachdem neue Enthüllungen über die Beziehung der ehemaligen Herzogin zum pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein bekannt geworden sind.

Darum gehts Sarah Fergusons Charity «Sarah's Trust» schliesst auf unbestimmte Zeit, bestätigte Sprecher

Brisante E-Mails zeigen Verbindung zwischen Ferguson und Jeffrey Epstein

Eine E-Mail vom 30.01.2010 nennt Epstein eine «Legende» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarah Fergusons (66) Wohltätigkeitsorganisation «Sarah's Trust» wird ihre Pforten «auf unbestimmte Zeit» schliessen. Ein Sprecher der Organisation bestätigte gegenüber «Sky News», dass die Vorsitzende (Ferguson) und der Vorstand diese Entscheidung gemeinsam getroffen hätten – «mit Bedauern», wie es hiess.

Die Schliessung sei keineswegs eine spontane Reaktion auf die jüngsten Schlagzeilen, betonte ein Sprecher. «Dies wird seit mehreren Monaten diskutiert und vorbereitet», erklärte er. Man sei «nach wie vor sehr stolz» auf die Arbeit der Organisation in den vergangenen Jahren, etwa auf Hilfslieferungen während der Corona-Pandemie und die Unterstützung von Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind.

Brisante E-Mails aufgetaucht

Der Zeitpunkt der Ankündigung hat dennoch einen Beigeschmack. Am vergangenen Freitag wurden weitere Dokumente aus den sogenannten Epstein-Files veröffentlicht, die das Ausmass der Beziehung zwischen der 66-Jährigen und dem 2019 verstorbenen Jeffrey Epstein (1953–2019) offenlegen. Am Montag tauchten zusätzlich E-Mails auf, die offenbar von Accounts stammen, die der früheren Herzogin von York zugeordnet werden.

Eine dieser Nachrichten, datiert auf den Abend des 30. Januar 2010, hat es in sich. Darin bezeichnet die Absenderin namens «Sarah» Epstein als «Legende» und schreibt laut der britischen Nachrichtenseite: «Mir fehlen wirklich die Worte, um meine Liebe und Dankbarkeit für deine Grosszügigkeit und Güte zu beschreiben.» Die E-Mail endet mit den Worten: «Ich stehe zu deinen Diensten. Heirate mich einfach.» Bei der Absenderin soll es sich um Sarah Ferguson handeln. Der Kontext der Nachricht bleibt unklar.

Jeffrey Epstein wurde im August 2019 tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden, während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels wartete. «Sky News» weist darauf hin, dass eine Nennung in den Epstein-Files kein Hinweis auf ein Fehlverhalten darstellt.