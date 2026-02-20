Epstein-Nachlass stimmt 35-Millionen-Dollar-Vergleich zu

Der Nachlass des verstorbenen US-Finanziers Jeffrey Epstein hat einem Vergleich über bis zu 35 Millionen US-Dollar zugestimmt, um eine Sammelklage von Opfern seines mutmasslichen Sexhandels beizulegen.

Janine Enderli Redaktorin News

Der Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019) hat einem Vergleich über bis zu 35 Millionen US-Dollar zugestimmt, um eine Sammelklage von Opfern seiner mutmasslichen Sexhandelsaktivitäten beizulegen. Die Klage richtete sich gegen zwei ehemalige Berater Epsteins, seinen Anwalt Darren Indyke und Buchhalter Richard Kahn, die zugleich Miterben des Nachlasses sind.

Weder Indyke noch Kahn «haben im Rahmen der am Donnerstag veröffentlichten Einigung ein Fehlverhalten eingeräumt oder zugegeben», erklärte ihr Anwalt Daniel H. Weiner in einer per E-Mail verschickten Stellungnahme.

«Ende dieses Rechtsstreits»

Der Vergleich muss noch von einem Bundesgericht in Manhattan genehmigt werden. Die Kläger werfen den beiden Beratern vor, Epsteins Missbrauch von jungen Frauen und Minderjährigen unterstützt zu haben. Ein Sprecher der Anwaltskanzlei, die die Opfer vertritt, erklärte, die Einigung bringe «ein Ende dieses Rechtsstreits» und ermögliche den Opfern eine finanzielle Entschädigung.

Die rund 40 Frauen geben an, zwischen 1995 und dem 10. August 2019, dem Datum von Epsteins Tod, von dem Finanzier sexuell missbraucht oder gehandelt worden zu sein.