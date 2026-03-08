Neue Epstein-Akten werfen brisante Fragen zu Prinz Andrew (66) auf. Ein brasilianisches Model beschuldigt ihn und beschreibt einen Vorfall im Stadthaus des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein in New York. Andrew weist jegliches Fehlverhalten zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neue Epstein-Akten belasten Andrew Mountbatten-Windsor mit Vorwürfen eines brasilianischen Models

Model: Andrew massierte sie im Epstein-Stadthaus, alle blieben bekleidet

Model berichtet von jahrelangem Missbrauch durch Epstein, FBI-Aussagen seit 2020 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Im Zug der Veröffentlichung der Epstein-Akten sind bereits vor Wochen Bilder des früheren Prinzen Andrew (66) aufgetaucht. Darauf ist zu sehen, wie er sich über eine (vermutlich) junge Frau beugt, die vor ihm auf dem Boden liegt. Seine Hände liegen dabei auf ihrem Bauch beziehungsweise an ihrer Taille.

Eine neue Tranche veröffentlichter Epstein-Akten könnte nun zusätzliche Hinweise zum Kontext der Fotos liefern. Gemäss der «Daily Mail» schilderte ein brasilianisches Model 2020 gegenüber dem FBI einen Vorfall, der sich im New Yorker Stadthaus des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953–2019) abgespielt haben soll.

Demnach habe sie dort den damaligen Prinzen gemeinsam mit einem etwa 20-jährigen Mädchen in der Küche gesehen. Ihn dort anzutreffen habe sie den FBI-Akten nach «ziemlich schockiert». Epstein habe die Brasilianerin dann angewiesen, Andrew Mountbatten-Windsor zu massieren. Laut ihrer Aussage habe Epstein eine Kamera holen wollen, um Fotos zu schiessen. Nach der Massage habe Mountbatten-Windsor zu ihr gesagt, dass nun sie «an der Reihe» sei, woraufhin er ihr Rücken, Bauch, Taille und Hände massiert habe. Alle Beteiligten seien dabei angezogen gewesen.

2:57 Familienfreund packt aus: «Grüselprinz Andrew war immer anders»

Berichtet von jahrelangem Missbrauch durch Jeffrey Epstein

Ob die Bilder wirklich den vom brasilianischen Model geschilderten Vorfall zeigen, ist nicht klar. Allerdings sprechen verschiedene Hintergrunddetails auf den Fotos dafür, dass sie im Stadthaus Epsteins aufgenommen worden sein könnten. Andrew Mountbatten-Windsor hat stets jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Causa Epstein zurückgewiesen.

Das brasilianische Model gab in den FBI-Akten zudem an, von Epstein über Jahre sexuell missbraucht worden zu sein. Auch habe er sie nach der Andrew-Massage in einem anderen Zimmer attackiert und versucht, ihr das Shirt auszuziehen.