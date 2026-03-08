Darum gehts
- Neue Epstein-Akten belasten Andrew Mountbatten-Windsor mit Vorwürfen eines brasilianischen Models
- Model: Andrew massierte sie im Epstein-Stadthaus, alle blieben bekleidet
- Model berichtet von jahrelangem Missbrauch durch Epstein, FBI-Aussagen seit 2020
Im Zug der Veröffentlichung der Epstein-Akten sind bereits vor Wochen Bilder des früheren Prinzen Andrew (66) aufgetaucht. Darauf ist zu sehen, wie er sich über eine (vermutlich) junge Frau beugt, die vor ihm auf dem Boden liegt. Seine Hände liegen dabei auf ihrem Bauch beziehungsweise an ihrer Taille.
Eine neue Tranche veröffentlichter Epstein-Akten könnte nun zusätzliche Hinweise zum Kontext der Fotos liefern. Gemäss der «Daily Mail» schilderte ein brasilianisches Model 2020 gegenüber dem FBI einen Vorfall, der sich im New Yorker Stadthaus des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953–2019) abgespielt haben soll.
Demnach habe sie dort den damaligen Prinzen gemeinsam mit einem etwa 20-jährigen Mädchen in der Küche gesehen. Ihn dort anzutreffen habe sie den FBI-Akten nach «ziemlich schockiert». Epstein habe die Brasilianerin dann angewiesen, Andrew Mountbatten-Windsor zu massieren. Laut ihrer Aussage habe Epstein eine Kamera holen wollen, um Fotos zu schiessen. Nach der Massage habe Mountbatten-Windsor zu ihr gesagt, dass nun sie «an der Reihe» sei, woraufhin er ihr Rücken, Bauch, Taille und Hände massiert habe. Alle Beteiligten seien dabei angezogen gewesen.
Berichtet von jahrelangem Missbrauch durch Jeffrey Epstein
Ob die Bilder wirklich den vom brasilianischen Model geschilderten Vorfall zeigen, ist nicht klar. Allerdings sprechen verschiedene Hintergrunddetails auf den Fotos dafür, dass sie im Stadthaus Epsteins aufgenommen worden sein könnten. Andrew Mountbatten-Windsor hat stets jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Causa Epstein zurückgewiesen.
Das brasilianische Model gab in den FBI-Akten zudem an, von Epstein über Jahre sexuell missbraucht worden zu sein. Auch habe er sie nach der Andrew-Massage in einem anderen Zimmer attackiert und versucht, ihr das Shirt auszuziehen.