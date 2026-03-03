Aufregung in Grossbritannien: Angeblich möchte König Charles III. die nach dem Auszug von Andrew leerstehende Royal Lodge an Prinz Harry und Herzogin Meghan geben – und damit die Hand zur Versöhnung reichen.

Das Anwesen war 20 Jahre lang das Zuhause von Prinz Andrew

Seit 2020 leben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) fernab der Royal Family in Kalifornien. Erhalten sie nun etwa wieder ein Domizil in Grossbritannien? Angeblich plant König Charles III. (77) einen besonderen Coup: Laut dem Royal-Kolumnisten Rub Shuter möchte er seinem jüngeren Sohn und seiner Schwiegertochter die Royal Lodge anbieten.

Diese musste Charles' Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) gerade im Zuge des Epstein-Skandals aufgeben. Der ehemalige Prinz, der alle Titel verloren hat, wohnte mehr als 20 Jahre lang in dem 30-Zimmer-Anwesen in Windsor. Angeblich sieht der König nun eine Chance für den Familienfrieden. Shuter zitierte einen Insider mit den Worten: «Das wäre das ultimative Friedensangebot. Charles wünscht sich Einigkeit. Harry ein bedeutendes Anwesen in Windsor anzubieten, wäre ein starkes Signal, dass die Tür noch offen steht.»

Der König sei fest entschlossen, die Vergangenheit ruhen zu lassen und den Kontakt zu Harry und Meghan zu verbessern. «Es geht darum, die Familie nah beieinander zu halten – sowohl geografisch als auch emotional», heisst es laut einem Insider, der allerdings auch ergänzte: «Ob sie annehmen, ist eine andere Frage.» Denn vor allem Meghan soll keinerlei Interesse daran haben, zurück nach Grossbritannien und die Nähe der Royal Family zurückzukehren.

Royal Lodge wäre «schwere Bürde»

Doch selbst wenn – es erscheint fraglich, ob das Paar mit seinen zwei Kindern ausgerechnet in diese Immobilie einziehen möchte. «Die Aussenwirkung ist heikel», warnte bereits ein Insider. «Sollten Harry und Meghan Andrews ehemaliges Haus beziehen, werden sie unweigerlich mit einem Anwesen in Verbindung gebracht, das zum Synonym für Skandale geworden ist. Das wäre eine schwere Bürde.»

Wie die «Daily Mail» im Januar berichtete, soll Harry von seinem Vater inzwischen ein anderes Angebot erhalten haben: Für Aufenthalte rund um die Invictus Games 2027 in Birmingham wolle Charles ihm demnach eine Unterkunft auf seinem Landsitz Highgrove House zur Verfügung stellen.



