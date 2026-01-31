Neue Enthüllungen in den «Epstein-Files»: Am Freitagabend wurden Millionen Akten veröffentlicht, darunter Bilder von Ex-Prinz Andrew in kompromittierender Pose und E-Mails mit Epstein aus dem Jahr 2010 nach dessen Haftstrafe.

Darum gehts US-Justizdepartement veröffentlichte am Freitag Millionen Akten der «Epstein-Files»

Neue Bilder zeigen Ex-Prinz Andrew in kompromittierender Position auf allen Vieren

Enthüllte E-Mails zwischen Andrew und Epstein stammen aus dem Jahr 2010

Sophie Ofer Redaktorin People

Am Freitagabend hat das US-Justizdepartement weitere Millionen Akten aus den sogenannten «Epstein-Files» veröffentlicht. Laut Vize-Generalstaatsanwald Todd Blanche soll es die letzte Ladung Gerichtsunterlagen sein, die veröffentlicht wird. Damit sei die Pflicht zur Veröffentlichung der Unterlagen, die bereits zur Frist am 19. Dezember hätte stattfinden sollen, erfüllt.

Welche Dokumente gänzlich neu sind und welche schon Teil der vorausgegangenen Veröffentlichungen waren, ist noch unklar – dazu halten sich die Verantwortlichen bislang bedeckt. Unter den neuen Veröffentlichungen, darunter Bilder und Videos, sind jedoch bislang unbekannte Bilder von Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (65) aufgetaucht. Diese zeigen ihn in einer kompromittierenden Position auf allen Vieren.

Andrew beugt sich über unbekannte Frau

Auf den Aufnahmen ist mutmasslich Ex-Prinz Andrew zu sehen, der sich über eine Frau beugt. Das Gesicht der Frau ist unkenntlich gemacht. Auf einigen Bildern schaut er direkt in die Kamera und berührt die Frau am Bauch. Im Hintergrund ist eine Person auszumachen, die zurückgelehnt auf einem Stuhl sitzt und die nackten Füsse auf den Tisch gelegt hat.

Wen die Bilder genau zeigen und wo sie entstanden sind, ist bislang unklar. Der ehemalige Prinz sagte wiederholt aus, dass er von Epsteins kriminellen Handlungen nie etwas gewusst habe. In den jüngst veröffentlichten Dokumenten ist jedoch neue Korrespondenz zwischen Andrew Mountbatten-Windsor und Epstein publik geworden. Es handelt sich um E-Mails, die die beiden 2010 ausgetauscht haben, nachdem Epstein eine Haftstrafe wegen der Prostitution Minderjähriger abgesessen hatte.