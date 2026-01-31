Neue Epstein-Akten bringen Bill Gates und Exp-Prinz Andrew in die Schlagzeilen. Sie sind nur Puzzleteile in Epsteins weit verzweigtem Netzwerk. Unbelegte Mails werfen Vorwürfe auf, geben aber vor allem Einblick in die Denkweise des verurteilten Sexualstraftäters.

Bill Gates (70), russische Frauen und der Vorwurf einer heimlich behandelten Geschlechtskrankheit: Die jüngste Aktenfreigabe im Epstein-Komplex sorgt für neue Schlagzeilen – und wirft erneut die Frage auf, wie nah der Microsoft-Gründer dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) tatsächlich stand. Es geht nicht um Beweise, sondern um Dokumente, die zeigen, wie Epstein über mächtige Kontakte dachte – und was er über sie zu wissen glaubte.

Im Zentrum der Debatte steht ein nicht versandter E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013, der nun in den neu veröffentlichten Epstein-Files auftauchte. Der Text wurde von Epstein selbst verfasst und an sein eigenes Konto geschickt. Inhaltlich schrieb er so, als formuliere er im Namen eines engen Gates-Vertrauten: Boris Nikolic, eines früheren Top-Managers von Microsoft.

Nikolic galt über Jahre als wichtige Figur im Umfeld von Gates und war unter anderem als Leiter von Cascade Investment tätig – jener Investmentgesellschaft, die das private Vermögen von Bill Gates verwaltet. Belegt ist jedoch nicht, dass Nikolic den Text kannte oder autorisierte.

Intime Details

Der Vorwurf im Entwurf ist brisant: Gates soll sich laut Epsteins Darstellung bei Treffen mit «russischen Mädchen» eine sexuell übertragbare Krankheit zugezogen haben. Weiter behauptet Epstein, Gates habe ihn um Hilfe gebeten, um die Angelegenheit vor seiner damaligen Ehefrau Melinda zu verbergen – inklusive der Beschaffung von Medikamenten.

In einem weiteren Entwurf heisst es zudem, Gates habe verlangt, bestimmte E-Mails zu löschen, die sich nicht nur auf die angebliche Krankheit und Medikamente bezogen hätten, sondern auch auf private, intime Beschreibungen seines Körpers, darunter Hinweise auf seinen Penis. Auch diese Aussagen bleiben unbelegt.

Die Mails wurden nie verschickt, unabhängige Beweise existieren nicht. Für Ermittler sind solche Texte kein Beweis, sondern allenfalls ein Einblick in Epsteins Denkweise. Weitere Entwürfe zeichnen das Bild eines Mannes, der intime Informationen über einflussreiche Personen sammelte und sich selbst als diskreten Mittler inszenierte. Der Ton ist teils anklagend, teils selbstmitleidig – und legt nahe, dass sich Epstein zu diesem Zeitpunkt von Gates zurückgesetzt fühlte.

E-Mails mit Andrew

Die jüngst veröffentlichten Akten scheinen auch Einblick in Epsteins Korrespondenz mit dem früheren britischen Prinzen Andrew (65) zu geben. Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) dürfte in den Akten auftauchen.

So scheint aus einem E-Mail-Verlauf hervorzugehen, dass Epstein im Jahr 2010 für Andrew ein Dinner mit einer 26-jährigen Russin in London vermittelte – kurz nachdem der US-Amerikaner seine Strafe wegen Prostitution Minderjähriger abgesessen hatte.

In der Antwort, die mit Andrews Signatur «HRH The Duke of York KG» versehen und mit dem Buchstaben «A» unterzeichnet ist, heisst es: «(...) ich wäre entzückt, sie zu sehen». Weitere E-Mails zeigen, dass Epstein ein Abendessen mit prominenten Teilnehmern für Andrew plante.

Puzzleteile im Epstein-Netz

Die brisanten Passagen sind Teil eines riesigen Datenpakets: Das amerikanische Justizministerium hat offiziell mehr als drei Millionen Seiten an bisher geheimen Akten im Fall des verstorbenen verurteilten Sexualstraftäters Epstein veröffentlicht. Die gigantische Dokumenten- und Multimedia-Sammlung enthält 2000 Videos und rund 180'000 Bilder, darunter E-Mails, Fotos, Finanzunterlagen und sonstige Ermittlungsergebnisse aus Jahrzehnten von FBI- und Staatsanwalts-Untersuchungen. Viele Namen sind geschwärzt, mutmassliche Opfer geschützt. Die Behörden warnen ausdrücklich davor, jede Erwähnung prominenter Personen als Hinweis auf strafbares Verhalten zu deuten.

Gates hatte früher eingeräumt, dass Treffen mit Epstein ein Fehler gewesen seien. Er betonte stets, diese hätten im Zusammenhang mit philanthropischen Projekten gestanden. Bekannt ist auch, dass Melinda French (61) Gates die Verbindung ihres Mannes zu Epstein kritisch sah.

Juristisch haben die nun veröffentlichten Entwürfe kaum Gewicht. Reputativ jedoch entfalten sie Wirkung. Sie zeigen, wie Epstein Nähe, Andeutung und intime Details als Machtinstrument verstand – und warum sein Name bis heute als Synonym für den Albtraum der globalen Elite gilt.