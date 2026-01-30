Das US-Justizministerium veröffentlicht am Freitag drei Millionen weitere Seiten an Dokumenten zu Jeffrey Epstein. Ebenso sollen 2000 Videos und etwa 180'000 Bilder veröffentlich werden.

Am Freitag sollen weitere Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) publiziert werden. Wie der stellvertretende Justizminister Todd Blanche erklärt, veröffentlicht das US-Justizministerium mehr als drei Millionen neue Seiten an Dokumenten.

Zum neu veröffentlichten Material sollen auch 2000 Videos und etwa 180'000 Bilder gehören. Enthalten ist auch pornografisches Material, das Epstein besessen, aber nicht selbst aufgenommen habe, wie Blanche berichtet.

Blanche sagt, herausgenommen habe man unter anderem persönliche Daten von Opfern, um deren Privatsphäre zu schützen. Ebenfalls zurückgehalten werde pornografisches Material, auf dem Kinder zu sehen sind, und alles, was Ermittlungen auf Bundesebene behindern könne.

Die umfangreiche Veröffentlichung erfolgt nach wochenlanger Kritik, dass das Justizministerium die gesetzliche Vorschrift nicht eingehalten habe, alle Akten zu dem berüchtigten Sexualstraftäter öffentlich zugänglich zu machen.

Der Finanzier Epstein, der über viele Jahre Minderjährige missbrauchte, beging 2019 nach offiziellen Angaben Suizid in seiner Gefängniszelle. Epsteins Tod führte zu massiven Spekulationen, da er enge Kontakte in die amerikanische High Society gepflegt hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch Präsident Donald Trump (79) und der frühere Präsident Bill Clinton (79) sind auf Aufnahmen an der Seite Epsteins zu sehen.