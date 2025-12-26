DE
FR
Abonnieren

US-Präsident auf Truth Social
Trump rastet wegen «Dreckskerlen, die Epstein verehrten» aus

In der Nacht auf Freitag spuckte US-Präsident Donald Trump auf Truth Social wieder Gift und Galle. Der Republikaner schoss gegen politische Gegner und äusserte sich zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
Publiziert: 10:31 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/5
Eigentlich will US-Präsident Donald Trump allen einfach nur frohe Weihnachten wünschen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Trump attackiert auf Truth Social politische Gegner.
  • Er bezeichnet sich als einzigen, der sich frühzeitig von Epstein distanzierte.
  • Epstein-Dokumente nennen Trumps Namen häufig
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Es ist bereits kurz nach Mitternacht Schweizer Zeit am Freitag, als US-Präsident Donald Trump (79) mal wieder verbale Giftpfeile auf seiner Plattform Truth Social verschiesst. Zwar wünscht der Republikaner allen Menschen frohe Weihnachten, schreibt in seinem Post anschliessend aber fast nur über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, mit dem er einst befreundet war. 

Trumps Weihnachtsgruss gelte auch den «Dreckskerlen, die Jeffrey Epstein verehrten, ihm haufenweise Geld gaben, auf seine Insel reisten, seine Partys besuchten und ihn für den tollsten Kerl der Welt hielten», wettert Trump. Konkrete Namen nennt Trump nicht. Sie hätten sich erst nach dem US-Präsidenten von Epstein distanziert und Trump die Schuld gegeben.

Trump vergleicht Epstein-Skandal mit Russland-Affäre

Er selbst sei «tatsächlich der Einzige, der Epstein fallen liess, und zwar lange bevor das in Mode kam», behauptet Trump weiter. Er jammert über eine anhaltende Hexenjagd der radikalen Linken und des Republikaners Thomas Massie (54), den er als «minderwertig» beschimpft. Trump giftet weiter, es werde sich herausstellen, dass alle, in den Skandal verwickelten Personen, Demokraten seien. «Dann wird es viel zu erklären geben», findet Trump.

Mehr zu Trump und zum Fall Epstein
Tausende potenzielle neue Epstein-Dokumente aufgetaucht
Mit Video
Mehrwöchige Prüfung
Tausende potenzielle neue Epstein-Dokumente aufgetaucht
«Auch unser Präsident teilt unsere Vorliebe für junge Mädchen»
Mit Video
Neue Epstein-Postkarte
«Auch unser Präsident teilt unsere Vorliebe für junge Mädchen»
Trump feiert stärker als erwartetes US-Wachstum
Feiert starkes US-Wachstum
Trump zählt sich zu den «Genies»
Nach Schmusekurs mit Trump erhöht Rolex jetzt die US-Preise
Wichtige Rolle bei Zoll-Deal
Nach Schmusekurs mit Trump erhöht Rolex jetzt die US-Preise
Trump meldet tödliche US-Angriffe auf IS-Terroristen in Nigeria
IS-Kämpfer im Visier
Trump meldet US-Angriffe in Nigeria
Maduro-Supertanker hält Trump zum Narren
Grosse Töne, keine Kräfte
Maduro-Tanker hält Trump zum Narren

Er vergleicht den Epstein-Skandal mit der Russland-Affäre während Trumps erstem Wahlsieg 2016. Bei beidem handle es sich um eine «erfundene Geschichte» und einen «totalen Betrug». Anschliessend übt er Kritik an der «New York Times».

Trump wird in Epstein-Dokumenten häufig genannt

Dass nun viele Freunde der US-amerikanischen Zeitung durch die Veröffentlichung der Epstein-Akten schwer geschädigt würden, sei nun mal so «in der Welt der korrupten Politik der Demokraten!». Abschliessend wünscht Trump allen Beteiligten ein «vielleicht letztes frohes Weihnachten».

Trump wird von WC-Türe angerempelt
1:13
Gelächter bricht aus:Trump wird von WC-Türe angerempelt

In den vergangenen Tagen hat die US-Regierung nach langem öffentlichen Druck zahlreiche Dokumente, die in Verbindung mit dem Sex-Täter Epstein stehen, veröffentlicht. Der Name Trump taucht in ihnen häufig auf. Epstein und Trump waren bis Anfang der 2000er-Jahre befreundet. Der US-Präsident spielt die Verbindung stets herunter und äussert sich eher selten zu dem Fall.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen