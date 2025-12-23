Kurz vor seinem Tod im Jahr 2019 verschickte Jeffrey Epstein eine Postkarte. Darin schreibt er, dass der Präsident «junge, heiratsfähige Mädchen» liebe. Zeitlich würde sich eine solche Aussage auf US-Präsident Donald Trump beziehen lassen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

«Unser Präsident teilt unsere Liebe zu jungen, heiratsfähigen Mädchen», schrieb Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) kurz vor seinem Tod im August 2019 in einer Postkarte. Diese richtete er an den 2017 zu 60 Jahren Haft verurteilten Sexualstraftäter Larry Nassar (62). Besonders brisant: Auch wenn kein Name fällt – der damals amtierende Präsident war Donald Trump (79).

Am Montag veröffentlichte das US-Justizministerium einen der letzten Briefe Epsteins, bevor er am 10. August 2019 tot in seiner Zelle im New Yorker Metropolitan Correction Center aufgefunden wurde. Die «Daily Mail» berichtete zuerst über die Veröffentlichung der Postkarte.

Liebe für junge Damen als Verbindung zu «unserem Präsidenten»

Weiter schrieb er Nassar: «Viel Glück! Wir hatten eine Sache gemeinsam: Unsere Liebe und Fürsorge für junge Damen in der Hoffnung, dass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen würden.» Der ehemalige Arzt des Turnverbands USA Gymnastics Nassar wurde verurteilt, weil er unter der Vorgabe angeblicher medizinischer Behandlungen etwa 300 Sportlerinnen, darunter die olympischen Goldmedaillengewinnerinnen Simone Biles (28) und McKayla Maroney (30) missbraucht hatte.

In seiner Nachricht führt Epstein an, dass diese Gemeinsamkeit die beiden auch mit «unserem Präsidenten» verbinde. Er beschwert sich gegenüber Nassar: «Wenn eine junge Schönheit vorbeiging, liebte er es, sie zu ‹begrapschen›, während wir am Ende in den Kantinen des Systems nach Essen suchen. Das Leben ist unfair.»

Donald Trump bestreitet Verwicklung in Epstein-Missbrauch

Die Postkarte wurde vom US-Justizministerium ohne Kontext veröffentlicht, wie «Daily Mail» berichtet. Laut der Nachrichtenagentur AP war Epsteins Brief an Nassar, datiert vom 13. August 2019, Wochen später in der Poststelle des New Yorker Gefängnisses als unzustellbar an den Absender zurückgeschickt gefunden worden.

Donald Trump hat mehrfach bestritten, in Epsteins kriminelle Aktivitäten verwickelt gewesen zu sein. In den neu veröffentlichten Epstein-Akten sind weitere Details zu seiner Verbindung zu Epstein aufgetaucht. Unter anderem zeigen Fluglisten, dass Trump mehrfach mit Epsteins Privatjet unterwegs war. Bei einem Flug sollen nur Trump, Epstein und eine damals 20-jährige Frau an Bord gewesen sein.

Wie das US-Justizministerium mitteilt, enthalten einige der neu veröffentlichten Dokumente «unwahre und sensationslüsterne Behauptungen gegen Präsident Trump, die kurz vor der Wahl 2020 beim FBI eingereicht wurden». Die Behauptungen seien «unbegründet und falsch, und wenn sie auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit hätten, wären sie sicherlich bereits gegen Präsident Trump als Waffe eingesetzt worden».