Epstein mit Kindern, Trump mit jungen Frauen, Clinton in Begleitung im Whirlpool: Die Fotos, die aus den Epstein-Akten veröffentlicht wurden, sind zum Teil schockierend. Wir zeigen zehn Bilder, die nicht nur Trump in Bedrängnis bringen.

Fotos mit Trump, Clinton oder Gates – auch Kinder sind mit dem Sexualstraftäter zu sehen

Darum gehts Der Kongress ordnet an, die Epstein-Akten freizugeben

Aber viele Dokumente werden zurückgehalten oder manipuliert

Wir zeigen 10 Fotos, die brisant sind

Die Fotos kommen, aber nur zögerlich: Nachdem der US-Kongress Präsident Donald Trump (79) dazu gezwungen hatte, die bisher geheimen Epstein-Akten bis zum 19. Dezember freizugeben, weitet sich die Affäre um den 2019 im Gefängnis verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) immer weiter aus.

Bisher wurde allerdings nur ein Teil der Unterlagen veröffentlicht. Für Trump-Kritiker ist klar: Da finden Ablenkungsmanöver statt, es wird zurückgehalten und manipuliert, damit allfällige belastende Dokumente Trump nicht in Schieflage bringen können. Mindestens ein Dokument wurde gelöscht und später wieder veröffentlicht.

Wir zeigen die zehn brisantesten Fotos aus den bisher veröffentlichten Ermittlungsakten. Festzuhalten ist: Mit den Bildern, die teilweise schockierend sind, sind keine Verfehlungen bewiesen.

1 Kinderbeine sorgen für Entsetzen



Es ist ein Bild, das schlimmste Befürchtungen befeuert. Epstein posiert mit nacktem Oberkörper auf einem Sofa, auf einem Stuhl nebenan sind Kinderbeine zu sehen. Eine offizielle Einordnung zum Bild gibt es nicht. Tatsache aber ist, dass Epstein des jahrelangen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt und verurteilt worden war. Erste Beschwerden deswegen hatte es gegen ihn schon Mitte der 1990er-Jahre gegeben.

2 Epstein mit jungen Mädchen

In den Akten sind zudem weitere Bilder aufgetaucht, die Epstein zusammen mit Kindern zeigen. Auf einem abfotografierten Bild schmiegen sie sich zärtlich an ihn, auf weiteren Bildern ist er mit einem Mädchen auf seinem Schoss zu sehen. Offenbar wurden die Fotos auf Epsteins Insel gemacht, auf der er viele Partys organisierte.

3 Epstein mit Frauentrio

Jeffrey Epstein liebte die Nähe zu jungen Frauen. Auf einem Bild ist er zu sehen, wie er sich von zwei Frauen liebkosen lässt, während eine dritte vor ihm kniet und sich mit dem Computer beschäftigt. Das Bild sagt einiges aus über Epsteins Hierarchiedenken: Der Mann ist im Mittelpunkt, die Frauen sind zu Diensten.

4 Trump als Hahn im Korb

Die Demokraten haben schon am 12. Dezember ein Schwarz-Weiss-Bild veröffentlicht, das Donald Trump zusammen mit sechs Frauen zeigt, die Blumenketten tragen. Um wen es sich handelt, ist unbekannt. Zu ihrem Schutz wurden die Frauen unkenntlich gemacht. Mehrere Anzeigen wegen sexueller Übergriffe lassen darauf schliessen, dass Donald Trump bei Frauen – zumindest in früheren Jahren – teilweise Grenzen überschritten hat.

5 Clinton entspannt sich mit Frau im Pool

Auch Ex-Präsident Bill Clinton (79) war offenbar bei Epstein ein- und ausgegangen. Von Clinton gibt es mehrere Fotos, darunter aus einem Whirlpool, wo er sich neben einer geschwärzten Frau genüsslich entspannt. Ein Clinton-Sprecher sagte, dass es zwei Gruppen von Epstein-Bekannten gegeben habe: Solche, die ihre Beziehung zu Epstein abgebrochen habe, bevor dessen kriminelle Taten ans Licht kamen, und eine zweite Gruppe, die auch danach weiter mit ihm Kontakt hielt. Der Sprecher: «Wir gehören zur ersten Gruppe.»

Update: Mittlerweile hat Bill Clinton auf die Veröffentlichung der Akten reagiert und sagt: «Jemand oder etwas wird geschützt.»

6 Clinton mit Stars und Kindern

Bill Clinton mit den Popstars Michael Jackson (†50) und Diana Ross (81) sowie drei Kindern: Auch bei diesem Bild aus dem Jahr 2003 hielt man zuerst den Atem an. Handelt es sich um missbrauchte Kinder? Eines der vermeintlichen Opfer hat inzwischen klargestellt: Hinter den schwarzen Balken verbergen sich zwei von Michael Jacksons Kindern – Paris und Prince – sowie Diana Ross’ Sohn Evan.

7 Zitate aus dem Buch «Lolita»

Auf dem Hals einer Frau steht «She was Dolly at school»: Es ist nur eines von mehreren Zitaten, die mit einem Filzstift auf Körperteile geschrieben worden sind. Brisant: Die Sätze stammen aus dem Roman «Lolita» von Vladimir Nabokov (1899–1977) aus dem Jahr 1956. Inhalt des Buches: die pädophile Beziehung eines älteren Schriftstellers mit einer Zwölfjährigen.

8 Beschuldigter Woody Allen bei Straftäter Epstein

Zwei Männer und eine geschwärzte Frau, die lachen und etwas trinken: Das Bild ist harmlos. Brisant ist allerdings die Zusammensetzung der Gruppe. Jeffrey Epstein (l.) war Sexualstraftäter und sein Gegenüber, der Regisseur und Schauspieler Woody Allen (90), war vor wenigen Jahren von seiner Adoptivtochter Dylan Farrow (40) des sexuellen Missbrauchs an ihr beschuldigt worden. Allen bestreitet dies.

9 Ehemals reichster Mann mit Begleitung

Auch vom ehemals reichsten Mann der Welt, Microsoft-Gründer Bill Gates (70), sind Fotos in den Akten aufgetaucht. Auf den Bildern hält er eine Frau fest im Arm. Was wusste er von Epsteins Treiben? Gates bereut heute den Kontakt zu Epstein und sagt, dass er ihn vor allem wegen möglicher Investitionen in wissenschaftliche Projekte getroffen habe.

10 Prinz Andrews Party im Königsschloss

Schon 2019 bewiesen Bilder, dass der britische Prinz Andrew (65) bei Epstein ein- und ausgegangen war. Mehrere Frauen beschuldigen ihn des Missbrauchs. Jetzt wurde ein Bild veröffentlicht, das ihn vor der lachenden Epstein-Freundin Ghislaine Maxwell (63) auf den Schössen von fünf Frauen zeigt. Das Bild soll auf Schloss Sandringham entstanden sein. Wegen seiner Verbindungen zu Epstein wurden Andrew fast alle Titel, einschliesslich des Prinzentitels, aberkannt.