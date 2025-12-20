Die andauernden Veröffentlichungen der Epstein-Akten sorgen für Aufruhr – speziell einige Bilder wirken verstörend. So zeigen Fotos kleine Mädchen, die sich ebenfalls auf Epsteins Sex-Insel befunden haben sollen.

Darum gehts Verstörende Bilder von Epsteins Privatinsel aufgetaucht, darunter Fotos mit Kindern

Prominente wie Bill Clinton und Kevin Spacey auf Fotos erkennbar

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Seit der Freigabe Hunderttausender Epstein-Akten am Freitag tauchen immer mehr Bilder auf. Auf den einen sind bloss Möbel und leere Räume zu sehen, auf anderen Promis – wie Bill Clinton oder Michael Jackson. Wiederum welche stechen besonders ins Auge: Zu sehen sind der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019), der auf einem Sofa sitzt und in die Kamera lächelt. Auf seinem linken Bein liegt ein Badetuch. Soweit nichts Besonderes. Doch wer das Foto genau ansieht, entdeckt links ein kleines Beinchen mit einem Crocs-Schuh.

Ist das etwa ein Kind neben Epstein? Die Grösse des Beines und des Schuhes lassen das zumindest vermuten. Wann und wo genau das Foto aufgenommen wurde, ist unklar. Einige Medienberichten zufolge könnte es sich um die Pädo-Insel «Little St. James» in der Karibik handeln.

Neben diesen Aufnahmen gibt es noch weitere Fotos von Epstein, auf denen er ebenfalls mit Kindern abgelichtet sein soll. Auf einem Foto sitzt mutmasslich ein Mädchen im pinken Shirt auf Epsteins Schoss. In einem anderen Fall ist ein Fotorahmen mit einem Bild zu sehen, wo sich mutmasslich ein Kind an Epsteins Schulter anlehnt, während der Sexualstraftäter ein Selfie schiesst.

«Das ist widerlich»

In den sozialen Medien sorgen die neuveröffentlichen Fotos für Aufruhr: «Absolut ekelhaft», schreibt jemand. «Sieht aus wie ein acht- oder zehnjähriges Mädchen. Das ist widerlich», kommentieren andere. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie beängstigend das für diese Kinder gewesen sein muss.»

Bislang wurden 13'000 Dateien aus den Ermittlungen gegen Epstein durch das US-Justizministerium freigegeben – ein grosser Teil davon sind Bilder. Die Echtheit der Fotos wurde bisher nicht unabhängig bestätigt, nichtsdestotrotz lassen sie die Wogen in den USA hochschlagen, da viele hochrangige Persönlichkeiten erkennbar sind.

Mehr Veröffentlichungen erwartet

So zeigen einige Bilder etwa den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (79), der mit einem Mädchen in einem Whirlpool badet. Auch Schauspieler und Regisseur Kevin Spacey (66) oder gar Michael Jackson (1958–2009) sind auf weiteren Fotos zu erkennen. Der amtierende amerikanische Präsident Donald Trump (79), der bereits zuvor zusammen mit Epstein abgelichtet wurde, taucht ebenfalls immer wieder in den Akten auf.

Das Justizministerium hat angekündigt, dass dies nur die erste Welle an Veröffentlichungen sein soll. Bis Jahresende sollen noch weitere Dokumente folgen. Parallel laufen Zivilklagen gegen die US-Regierung wegen Versagens beim Schutz der Opfer. Die Akten könnten bei diesen Fällen eine wichtige Rolle spielen.