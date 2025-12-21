Die Veröffentlichung eines Teils der Epstein-Akten sorgt für Aufregung: Demokraten werfen dem US-Justizministerium vor, Dateien gelöscht zu haben, um US-Präsident Donald Trump zu schützen.

Die freigegebenen Epstein-Akten werfen viele Fragen auf. Keine 24 Stunden nach der ersten Veröffentlichung werfen die Demokraten dem Justizministerium die Löschung einer Datei vor.

Die Demokraten sprechen von «Vertuschung». Ein Bild, das ein Foto von Präsident Donald Trump (79) enthält, sei von der Website des Ministeriums entfernt worden, berichtete auch der Sender CNN.

Mindestens 16 Dateien entfernt

Trump war mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) und dessen langjährigen Vertrauten Ghislaine Maxwell (63) eng befreundet, wie zahlreiche bereits bekannte Aufnahmen belegen. In den neu veröffentlichten Akten taucht der heutige US-Präsident indes kaum auf.

Eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur ergab, dass eine neuere Version des ersten Datensatzes vom Samstag mindestens 16 Dateien weniger umfasste als eine vorherige Version des Archivs vom Freitagnachmittag. Neben dem Foto, das laut Demokraten fehlt, sind in der neueren Version auch bestimmte Aufnahmen eines Raumes mit einer Massageliege nicht mehr enthalten.

Bill Clinton und Mick Jagger

Am Freitag veröffentlichte die Trump-Regierung über 13’000 Unterlagen zu Epstein, darunter Ermittlungsakten, Telefonaufzeichnungen, Reiseberichte und Fotos. Zahlreiche Seiten sind jedoch geschwärzt und weitere Unterlagen sollen ganz fehlen. Eigentlich hätte das Justizministerium alle Akten freigeben müssen, wie der Kongress im November entschieden hat.

Während Trump in den einsehbaren Akten kaum vorkommt, ist der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (79) prominent vertreten. Auch Promis wie Mick Jagger (82) und Michael Jackson (1958-2009) sind auf Fotos zu sehen. Eine Beteiligung an Epsteins kriminellen Machenschaften ist aus den Dokumenten indes nicht ersichtlich.