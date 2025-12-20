Unter den zahlreichen Dokumenten, die aus den Epstein-Akten bereits veröffentlicht wurden, finden sich auch Notizen eines Ermittlers. Er notierte sich das Gespräch mit einem Zeugen. Der erzählte, dass Epstein gezielt nach minderjährigen Mädchen suchte.

Darum gehts Epstein suchte gezielt nach minderjährigen Mädchen für sexuelle Aktivitäten

Hautfarbe der Mädchen war für Epstein wichtig, er bevorzugte hellhäutige

FBI-Formular enthält Zeugenaussagen über mögliche sexuelle Misshandlungen durch Epstein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Mit jeder Datei, die man aus den veröffentlichten Epstein-Akten öffnet, tun sich tiefere Abgründe auf. Es wird einem immer mehr bewusst, wie weit die kriminellen Aktivitäten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953–2019) wirklich reichten.

Anfangs Februar 2019 führte ein Ermittler ein Gespräch mit einem Zeugen. Seine Antworten hielt er in handschriftlichen Notizen fest. Der Zeuge sagte aus, Epstein habe gezielt nach minderjährigen Mädchen gesucht.

Die «Mädchen gingen aus»

Er berichtet von einer «verzweifelten Zeit», in der die «Mädchen ausgingen». So schildert er eine Szene, bei der ein Freund von Epstein offensichtlich Mist gebaut habe. Dieser sei mit mehreren Mädchen angekommen. Diese seien aber ein, zwei Jahre älter gewesen, als das, was Epstein verlangt hatte.

Weil er einem der Mädchen nicht glaubte, dass sie noch keine 18 Jahre alt ist, habe Epstein nach ihrem Ausweis gefragt. Gemäss dem Zeugen wollte er sich versichern, dass sie jung genug für ihn ist.

Junge und keine dunkelhäutigen Mädchen

Nicht nur das Alter war wichtig für Epstein. Auch die Hautfarbe der Mädchen war essenziell. Epstein soll sich geärgert haben, weil er keine «spanischen oder dunkelhäutigen Mädchen» gewollt habe. Zu seinem Freund soll Epstein gesagt haben: «Wieso bringst du mir ein dunkles Mädchen?». «Ich habe dir ein junges Mädchen gebracht», habe dieser geantwortet. «Ja, aber ich wollte kein Dunkles», soll Epstein geantwortet haben.

Die Schilderungen des Zeugen beinhalten auch Beobachtungen zu möglichen sexuellen Misshandlungen. In den Notizen wird immer wieder das Berühren von Brustwarzen beschrieben. Epstein habe komische Laute von sich gegeben und immer wieder gefragt: «Gefällt dir das? Geniesst du es?». Der Ermittler hielt in den Notizen fest, dass der Zeuge emotional wurde und die Geschehnisse nicht weiter ausführen konnte.

Aussagen belasten Komplizen

Die Markierungen auf der ersten Seite des Dokuments weisen darauf hin, dass es sich um ein FBI-Formular handelt und das Interview Ende Januar von der New Yorker Aussenstelle durchgeführt wurde.

Die Veröffentlichung dieser Dokumente könnte zu weiteren Ermittlungen und rechtlichen Konsequenzen für Epsteins Komplizen führen. Epstein selber wurde im Juni 2019 angeklagt. Zwei Monate später beging er im Gefängnis Selbstmord.