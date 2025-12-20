Die Epstein-Akten enthüllen ein brisantes Foto von Prinz Andrew mit fünf Frauen. Der Ex-Royal liegt auf deren Schössen, während Ghislaine Maxwell im Hintergrund lächelt.

Was macht Ex-Prinz Andrew auf dem Schoss von fünf Frauen?

Darum gehts Neue Epstein-Akten enthüllen kompromittierendes Foto von Prinz Andrew

Bill Clinton, Bill Gates und David Copperfield auf Fotos mit Epstein

Neue Enthüllungen aus den Epstein-Akten könnten jetzt auch erneut die britische Königsfamilie in Erklärungsnot bringen. Die neu veröffentlichten Epstein-Akten bringen unter anderem ein bisher unveröffentlichtes Foto den ehemaligen britischen Prinzen Andrew (65) in einer kompromittierenden Situation zum Vorschein. Das Bild zeigt Andrew Mountbatten-Windsor auf den Schössen von fünf Frauen liegend.

Das Schwarz-Weiss-Foto, dessen genaues Aufnahmedatum unbekannt ist, erweckt den Eindruck einer ausgelassenen Feier. Im Hintergrund ist Ghislaine Maxwell (63), die verurteilte Komplizin von Jeffrey Epstein (1953–2019), grinsend zu sehen. Die Identitäten der Frauen bleiben unbekannt, ihre Gesichter wurden von den US-Behörden unkenntlich gemacht.

Auch andere prominente Namen in den Akten

Diese Aufnahme ist Teil von rund 300'000 Dokumenten, die das US-Justizministerium im Rahmen des «Epstein Files Transparency Act» veröffentlicht hat. Die Akten beinhalten neben Fotos auch E-Mails und Notizen aus Epsteins weitverzweigtem Netzwerk.

Neben Andrew tauchen in den Dokumenten auch andere prominente Persönlichkeiten auf. Bilder zeigen unter anderem Bill Clinton (79), Bill Gates (70) und David Copperfield (69) zusammen mit Epstein und Maxwell. Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) ist auf mehreren Fotos zu sehen, offenbar selbstverständlich in Epsteins Umfeld integriert.

Für Andrew, der 2025 offiziell seine royalen Titel verlor und jetzt Andrew Mountbatten Windsor heisst, kommt diese Veröffentlichung äusserst ungelegen. Obwohl das Foto selbst keine strafrechtliche Relevanz besitzt, sorgt es für neue Schlagzeilen und entfacht erneut Diskussionen über seine Verbindungen zu einem der grössten Missbrauchsskandale der letzten Jahrzehnte.