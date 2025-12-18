Der US-Repräsentantenhaus-Aufsichtsausschuss hat 68 Fotos aus Jeffrey Epsteins Nachlass veröffentlicht. Die Bilder zeigen geschwärzte Pässe, Bill Gates und Noam Chomsky mit Epstein sowie Nahaufnahmen von Frauen mit Zitaten aus dem Buch «Lolita».

Darum gehts US-Demokraten veröffentlichen Fotos aus Jeffrey Epsteins Nachlass

Bilder zeigen Bill Gates und Noam Chomsky mit Epstein

68 Aufnahmen freigegeben, darunter geschwärzte Pässe und Zitate aus Lolita

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstag legte die demokratische Minderheit im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses eine Serie von 68 Fotos offen, die aus Epsteins Besitz stammen und bislang nicht öffentlich waren. Die Parlamentarier betonen, die Bilder ohne erläuternden Kontext, aber nach sorgfältigen Schwärzungen sensibler Inhalte ihren Medienpartnern zur Verfügung gestellt zu haben. Der Nachlass selbst habe keine zusätzlichen Hintergrundinformationen geliefert, so die Ausschussmitglieder.

Zu den veröffentlichten Aufnahmen gehören unter anderem ein ukrainischer Pass mit weiblicher Notiz, mehrere Porträts von Epstein mit bekannten Persönlichkeiten sowie ein Bild des Microsoft‑Gründers Bill Gates (70), auf dem er gemeinsam mit einer Frau zu sehen ist, deren Gesicht unkenntlich gemacht wurde.

Zitate aus «Lolita» auf Körperteilen

Ein weiteres Foto zeigt den Philosophen Noam Chomsky (97) gemeinsam mit Epstein an Bord eines Flugzeugs. Zu den Motiven zählen auch Nahaufnahmen von Frauen, bei denen Zitate aus Vladimir Nabokovs Roman «Lolita» auf Körperteile geschrieben sind – ein Werk, das für seine Darstellung einer sexuellen Beziehung zwischen einem erwachsenen Mann und einem zwölfjährigen Mädchen bekannt ist.

Ein besonders kontroverser Screenshot dokumentiert einen Textdialog, in dem eine Person über das «Schicken von Mädchen» spricht, inklusive Angaben zu Alter, Körpermassen und Reisedetails – viele Angaben sind jedoch geschwärzt, und es bleibt unklar, wer an dem Austausch beteiligt war. Ebenfalls veröffentlicht wurden Bilder von geschwärzten Pässen sowie sonstigen Identifikationsdokumenten von Frauen, die möglicherweise Opfer von Epsteins Missbrauch wurden.

Am Freitag endet die Frist

Die Demokraten haben bislang nur einen Bruchteil der Fotos öffentlich gemacht. Der Ausschuss erhielt nach eigenen Angaben mehr als 95'000 Bilder aus dem Estate von Epstein, die derzeit gesichtet werden. Bei jedem Veröffentlichungsschritt sei betont worden, dass personenbezogene Details von mutmasslichen Opfern und Überlebenden unkenntlich gemacht worden seien oder dass nicht klar sei, ob die abgebildeten Personen tatsächlich Opfer von Epsteins Missbrauch sind.

Mit der aktuellen Veröffentlichung wollen die Demokraten offenbar Druck auf das Justizministerium ausüben, das nach dem Epstein Files Transparency Act verpflichtet ist, eine umfangreichere Sammlung von Akten, Bildern und Dokumenten rund um Epstein und sein Umfeld offenzulegen. Diese gesetzliche Frist endet nach Angaben aus Washington am Freitag.