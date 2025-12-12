Ein Foto aus Jeffrey Epsteins Büro löst Spekulationen aus. Es zeigt eine Person auf einem Sofa, deren Identität unbekannt ist. Der republikanische Ausschuss prüft weiterhin Tausende Dokumente aus Epsteins Nachlass.

Was hat Epstein da für ein Bild auf seinem Schreibtisch stehen?

Darum gehts Neues Epstein-Foto sorgt für Spekulationen in sozialen Medien

Verschwommenes Bild auf Epsteins Schreibtisch zeigt möglicherweise halbnackte Person

19 bisher unbekannte Fotos aus Epsteins Nachlass veröffentlicht

Daniel Macher Redaktor News

Nach der Veröffentlichung von 19 bislang unbekannten Fotos aus dem Nachlass des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) sorgt nun ein einzelnes Bild für besondere Irritationen. Auf der Aufnahme sitzt Epstein an seinem Schreibtisch, ihm gegenüber der frühere Trump-Stratege Steve Bannon (72). Doch nicht das Treffen selbst entfacht derzeit eine Diskussion, sondern ein Foto, das gut sichtbar auf Epsteins Tisch liegt.

Die verschwommene Aufnahme zeigt offenbar eine Person, die seitlich auf einem Sofa liegt – die Beine sind nackt, der Oberkörper teilweise verdeckt, das Gesicht mit einem schwarzen Balken unkenntlich gemacht. Ob es sich dabei um eine erwachsene Person handelt, bleibt unklar. Ausschussmitglieder betonen, dass keines der veröffentlichten Bilder strafbares Verhalten zeige. Doch in den sozialen Medien brodelt es.

«Wieso steht da so ein Foto auf dem Tisch»

Auf X kursiert der Ausschnitt bereits in zahlreichen Varianten, vielfach vergrössert oder farblich nachbearbeitet. Ein Nutzer schreibt: «Wenn das harmlos ist, warum musste dann das Gesicht geschwärzt werden?» Ein anderer fragt: «Wieso steht da überhaupt so ein Foto auf dem Tisch – und warum genau bei diesem Gespräch?» Andere Stimmen mahnen zur Vorsicht: «Das Bild ist so unscharf, man kann rein gar nichts erkennen.» Ein vierter Kommentar bringt die Skepsis vieler auf den Punkt: «Wir wissen nicht, wer das ist, wann das war und ob es überhaupt relevant ist.»

Fest steht: Die Herkunft des Tischfotos ist bislang genauso ungeklärt wie der Kontext des Treffens zwischen Epstein und Bannon. Der republikanisch geführte Ausschuss, der bereits zehntausende Dokumente aus Epsteins Nachlass veröffentlicht hat, prüft das Material weiter. Ob das rätselhafte Bild je eindeutig zugeordnet werden kann, bleibt vorerst offen.