US-Demokraten haben Fotos aus Jeffrey Epsteins Nachlass veröffentlicht, die prominente Persönlichkeiten wie Donald Trump, Bill Clinton und Bill Gates zeigen.

Demokraten veröffentlichen Fotos prominenter Persönlichkeiten aus Epsteins Nachlass

Bilder zeigen Kontakte zu Epstein, aber keine strafbaren Handlungen

Janine Enderli Redaktorin News

Demokraten im US-Kongress haben Fotos aus dem Nachlass des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epsteins veröffentlicht, die zahlreiche prominente Persönlichkeiten in seinem Umfeld zeigen – darunter Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon, Richard Branson und andere. Zunächst hatte CNN über die Veröffentlichung berichtet.

Die 19 Bilder, teils von der Ausschussseite geschwärzt, belegen frühere Kontakte der Personen zu Epstein.

Keines der veröffentlichten Bilder zeigt strafbares Verhalten, noch wird angenommen, dass minderjährige Mädchen darauf zu sehen sind. Es war zunächst unklar, wann und wo die Bilder aufgenommen wurden und von wem. Die blosse Abbildung in den veröffentlichten Dokumenten bedeutet nicht, dass ein Fehlverhalten vorliegt.

Ausschuss führt Untersuchung

Der von den Republikanern geführte Ausschuss erhielt die Bilder aus Epsteins Nachlass im Rahmen seiner laufenden Ermittlungen. Das Gremium hat bisher Zehntausende von Dokumenten, E-Mails und Mitteilungen veröffentlicht, die es aus dem Nachlass von Epstein erhalten hat.

Am Donnerstag schrieben die Anwälte des Nachlasses einen Brief an den Ausschuss, in dem sie darauf hinwiesen, dass sie die von ihnen angeforderten Videos und Fotos «die zwischen dem 1. Januar 1990 und dem 10. August 2019 in einer Immobilie aufgenommen wurden, die Epstein gehörte, von ihm gemietet, betrieben oder genutzt wurde» einsehen könnten, berichtet CNN.