Demokraten im US-Kongress haben Fotos aus Jeffrey Epsteins Nachlass freigegeben, die prominente Personen zeigen. Ein Abgeordneter behauptet, weitere unveröffentlichte Bilder dokumentieren sexuelle Handlungen. Von 95'000 Aufnahmen wurden bisher erst 19 veröffentlicht.

Darum gehts Demokraten veröffentlichen neue Epstein-Fotos mit prominenten Personen, darunter Trump

Abgeordneter behauptet, Fotos zeigen Menschen bei sexuellen Handlungen

95'000 Aufnahmen aus Epsteins Nachlass liegen den Demokraten vor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag haben die Demokraten im US-Kongress weitere Fotos aus dem Nachlass des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Darauf zu sehen? Zahlreiche prominente Personen, darunter der amtierende US-Präsident Donald Trump (79), der Jahre lang gut mit Epstein befreundet war.

Kurz nach der Veröffentlichung der Fotos liess ein demokratischer Abgeordneter schon die nächste Bombe platzen. Suhas Subramanyam (39) aus dem US-Bundesstaat Virginia behauptete in der CNN-Sendung «The Arena with Kasie Hunt», weitere, unveröffentlichte Fotos zeigten «Menschen bei sexuellen Handlungen». Auf die Frage, ob neben Epstein auch andere Männer an diesen Taten beteiligt gewesen seien, antwortete Subramanyam, die Abgeordneten würden dies derzeit prüfen.

«Viele Menschen beteiligt»

«Beim letzten Mal, als wir so eine grosse Anzahl an Fotos hatten, haben wir versucht, alle Dateien nach und nach zu veröffentlichen», sagte er. «Jetzt versuchen wir, sorgfältig auszuwählen, was wir veröffentlichen.» Er fügte hinzu: «Sicherlich sind an einigen dieser Handlungen viele Menschen beteiligt.»

Am Freitag veröffentlichten die Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses 19 Fotos. Insgesamt liegen ihnen aber unfassbare 95'000 Aufnahmen aus Epsteins Nachlass vor, schreibt die Zeitung «The Hill». Die Gesichter abgebildeter Frauen wurden mit schwarzen Balken verdeckt, um ihre Identifizierung zu verhindern.

Wann werden die Epstein-Akten veröffentlicht?

Auf einem der Fotos ist ein Stapel Kondome zu sehen, auf denen jeweils eine Karikatur von Trump abgebildet ist. Unter Trumps Bild steht: «Ich bin RIESIG!»

1:16 Auf dessen Privatinsel: Video zeigt das Anwesen von Jeffrey Epstein

Trump bestreitet jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein vehement. Er wirft den Demokraten vor, eine «Hexenjagd» zu veranstalten, indem sie «selektiv» Fotos veröffentlichten und so seine Verbindungen zu dem in Ungnade gefallenen Finanzier hervorhoben.

Die Öffentlichkeit in den USA wartet unterdessen weiter gespannt auf die Veröffentlichung aller Akten und Informationen zu Epstein durch das US-Justizministerium. Der Kongress verabschiedete im vergangenen Monat den «Epstein Files Transparency Act». Trump unterzeichnete das Gesetz.